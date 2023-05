Tana delle Tigri Bratislava Day2. Tutto pronto dal Banco Casino per il Day2 del €250 Main Event. In 194 torneranno ai tavoli oggi per cercare di arrivare alla zona premi. Intervista con Claudio de Seriis che tira le prime somme sulla tappa slovacca.

Tana delle Tigri Bratislava Day2: Video Intervista a Claudio de Seriis

Tana delle Tigri Bratislava Day2: Chipcount generale

Ecco il chipcount generale al via del Day2. Seguite gli aggiornamenti su PIW, nel prossimo articolo uscirà una bella carrellata di foto dei protagonisti al tavolo oggi, video, e anche l’atteso payout.