Tana delle Tigri Bratislava Day2: scoppia la bolla!

89 giocatori a premio, scoppia la bolla al €250 Main Event Tana delle Tigri Bratislava 2023. Con già in tasca un premio minimo da €700, l’azione si velocizza e al momento abbiamo già 76 players left. Ora continua la corsa verso la prima moneta da 35K. Ecco un video con alcuni protagonisti al tavolo, anche nomi noti nel panorama del poker live azzurro come Diego Testa, Alessandro “Wodimello” De Michele e Marco Figuccia, tutti ITM.