Tana delle Tigri Bratislava Day2. Il €250 Main Event inizia ad entrare nel vivo con meno di 50 players left. I premi salgono a quattro cifre adesso, ma la struttura rimane molto giocabile con blinds 8.000/16.000 (ante 8.000) quando la media è di 573K. Ecco una carrellata di foto dei protagonisti e big stake.

Tana delle Tigri Bratislava Day2: sotto i 50 players left

Si viaggia spediti con le eliminazioni al €250 Main Event Tana delle Tigri Bratislava. I premi iniziano a salire a quattro cifre e l’azione non manca, anche se la struttura rimane giocabile. Chi arriverà alla giornata finale di domani? Inoltre vi ricordiamo che per il Final Day ci sarà il TV Table che potrete seguire in diretta anche sul nostro sito, con telecronaca disponibile anche in inglese.

PAYOUT

1- €35.000

2- €19.500

3- €12.500

4- €9.500

5- €8.000

6- €6.800

7- €5.900

8- €5.100

9- €4.400

10-11 €3.800

12-13 €3.300

14-15 €2.900

16-17 €2.550

18-19 €2.250

20-22 €2.000

23-25 €1.800

26-29 €1.650

30-33 €1.510

34-37 €1.380

38-41 €1.260

42-45 €1.150

46-49 €1.050

Carrellata Fotografica Tana delle Tigri Bratislava 2023