Tana delle Tigri Bratislava Day2. La giornata si chiude con 15 players left che si ritroveranno domani dalle ore 14:00 per il final day (con TV table che potrete seguire in diretta anche qui su PIW). Il chipleader è l’israeliano Gani Weiss (in foto) che nel finale mette il turbo staccando Patrick Ciklamini ed Aldo Pezzotti. Attenzione a Diego Testa in 4° posizione.

Tana delle Tigri Bratislava Day2: Gani Weiss guida i 15 players left

Siamo al final day del €250 Main Event Tana delle Tigri Bratislava, con 15 giocatori che si ritroveranno domenica, dalle ore 14:00 da Banco Casino.

Al comando del chipcount c’è Gani Weiss che stacca tutti con 5.5 milioni in chips. L’israeliano gioca un ottimo poker e mette il turbo nel finale prendendo un paio di piatti proprio all’altro giocatore che con lui si contendeva la leadership, Aldo Pezzotti, in foto qui sotto con altri big stake.

In 2° posizione il giocatore di casa, Patrick Ciklamini che aveva già chiuso con un ottimo 4° posto al chipcount generale di fine day1. Domani ritroveremo anche Diego Testa che riprenderà la sua corsa dalla 4° piazza.

Tana delle Tigri Bratislava Day2: Chipcount

1- Gani Weiss 5.500.000

2- Patrick Ciklamini 2.915.000

3- Aldo Pezzotti 2.755.000

4- Diego Testa 2.735.000

5- Michael O’Neill 2.330.000

6- Giuseppe Messina 1.685.000

7- Paolo Principi 1.670.000

8- Antonio Cicinelli 1.500.000

9- Stanley Van Ree 1.060.000

10- Zandarr 1.000.000

11- Joachim Zeltinger 825.000

12- Marco Chiacchio 775.000

13- Marco Braam 775.000

14- Christos Vettas 740.000

15- Andrea Iocco 670.000

Noi vi diamo appuntamento a domani dalle ore 14:00 per il Final Day del Main Event, ricordandovi la possibilità di seguire la diretta del TV Table e i nostri aggiornamenti, con un occhio anche al Masters da €500 di buy-in (il torneo con l’ingresso più alto della kermesse della CDS Events qui al Banco Casino) e anche il Mystery Bounty da €100.