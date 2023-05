Tana delle Tigri Bratislava Final Day. Giornata conclusiva dal Banco Casino. Oggi si ritrovano i 15 players left per giocarsi il titolo e la prima moneta da 35K al Main Event, con tanto di TV table che potrete seguire su PIW. Si giocano anche i Side Event Masters e Mystery Bounty.

Tana delle Tigri Bratislava Final Day: segui il TV table

Si riparte per l’ultima giornata di gioco del €250 Main Event Tana delle Tigri dal Banco Casino di Bratislava. Ecco la situazione al via con il chipcount dei 15 players left e il payout. Si gioca per una prima moneta da €35.000.

CHIPCOUNT

1- Gani Weiss 5.500.000

2- Patrick Ciklamini 2.915.000

3- Aldo Pezzotti 2.755.000

4- Diego Testa 2.735.000

5- Michael O’Neill 2.330.000

6- Giuseppe Messina 1.685.000

7- Paolo Principi 1.670.000

8- Antonio Cicinelli 1.500.000

9- Stanley Van Ree 1.060.000

10- Zandarr 1.000.000

11- Joachim Zeltinger 825.000

12- Marco Chiacchio 775.000

13- Marco Braam 775.000

14- Christos Vettas 740.000

15- Andrea Iocco 670.000

PAYOUT

1- €35.000

2- €19.500

3- €12.500

4- €9.500

5- €8.000

6- €6.800

7- €5.900

8- €5.100

9- €4.400

10-11 €3.800

12-13 €3.300

14-15 €2.900

Oggi potrete seguire il Final TV Table anche qui su PIW, e vi ricordiamo che oggi si giocano anche il €500 Masters e il €100 Mystery Bounty.