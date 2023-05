Tana delle Tigri Bratislava Final Day. Si chiude il palcoscenico sul €250 Main Event vinto da Gani Weiss che ha avuto la meglio su un Field di 899 entries. Non arriva la vittoria azzurra, con Diego Testa che sfiora un altro successo al Main della CDS Events che aveva già vinto nel 2017, ma fa parte del deal con Van Ree e Weiss e porta comunque a casa un buon bottino anche da questa trasferta in terra slovacca.

Tana delle Tigri Bratislava Final Day: Gani Weiss vince il Main Event

Al Banco Casino di Bratislava si spengono i riflettori sul €250 Main Event Tana delle Tigri che per sei giorni ha regalato spettacolo e tanto poker live nella capitale slovacca. Alla giornata conclusiva si presentavano in 15, l’azione viaggia velocissima con le prime eliminazioni fino al Final TV Table (iniziato alle ore 16:30) dove come prevedibile i giocatori rallentano, aiutati anche dall’ottima struttura di gioco che regge per tutto il torneo.

Paolo Principi è il primo eliminato del TV Table, seguito a stretto giro dall’unico giocatore di casa, lo slovacco Patrik Ciklamini e dal latinense Giuseppe Messina. L’azione torna a cristallizzarsi e passano molte mani prima di vedere Aldo Enrico Pezzotti arrendersi al 5° posto mentre ad un passo dal podio si ferma Marco Barlaam.

Rimasti in tre, un israeliano, un olandese e l’italiano Diego Testa, i giocatori trovano un accordo per un deal, e da quel momento giocano più “sbottonati”, almeno inizialmente. In palio rimangono 7K, il tigrotto simbolo di questo torneo, e ovviamente il titolo di campione. Dopo l’accordo Diego Testa è il primo ad uscire, incassando 20K, ma non riuscendo per un pelo a bissare il titolo che aveva già vinto nel 2017.

Rimasti in due nessuno vuole mollare e dopo un infinito testa a testa è l’israeliano Gani Weiss ad avere la meglio e a incassare la prima moneta da €25.000 sull’olandese Stanley Van Ree al quale vanno €22.000. Weiss ha giocato un poker solido anche per tutto il day2 e porta a casa anche con merito questo evento.

Tana delle Tigri Bratislava Final Day: Risultati e payout del Final Table

1- Gani Weiss €25.000

2- Stanley Van Ree €22.000

3- Diego Testa €20.000*

4- Marco Barlaam €9.500

5- Aldo Enrico Pezzotti €8.000

6- Giuseppe Messina €6.800

7- Patrik Ciklamini €5.900

8- Paolo Principi €5.100

9- Antonio Cicinelli €4.400

10- Michael O’Neill €3.800

11- Joachim Zeilinger €3.800

12- Marco Chiacchio €3.300

13- Christos Vettas €3.300

14- Andrea Iocco €2.900

15- Marek Blasko €2.900

*deal

Come sempre ringraziamo Claudio de Seriis e tutta l’organizzazione della CDS Events, e ringraziamo voi che ci avete seguito come sempre con passione. Il Tana delle Tigri vi da appuntamento ad ottobre per la prossima tappa, si torna al Perla di Nova Gorica.