Anteprima Tana delle Tigri Bratislava 2024: si torna al Banco Casino

Anteprima Tana delle Tigri Bratislava 2024. Ci avviciniamo al ritorno del Tana delle Tigri al Casino Banco di Bratislava. Vediamo lo schedule completo di una kermesse di poker che durerà 11 giorni, e alcune novità come la promo Last Longer.

Ad Aprile 2024 il TANA delle TIGRI ritornerà a Bratislava, al Banco Casino in pieno centro città, dove lo scorso Maggio si è disputata una grandiosa edizione che ha raccolto quasi la totalità di pareri favorevoli su questa location!

Il Festival durerà ben 11 giorni, dal 18 al 28 Aprile 2024, la parte principale su cui ci concentreremo con le nostre attività di qualifica sono gli ultimi 4 giorni o meglio 5 vista la festività del 25 di mezzo.

Come potete vedere dallo schedule (clicca QUI) questa è la versione di TANA con il multi day 1, dunque totalmente diversa da quella appena disputata, la struttura di gioco però è quella che conta ed è molto simile a quella classica del nostro Main (mancano le chips da 25, sono stati inseriti nuovi livelli intermedi e lo stack di partenza è stato portato da 30 a 40.000 chips… c’è il “rischio” che risulterà ancora più giocabile!).

Montepremi GTD per il solo Main Event di 250.000€ con un buyin di soli 250€, l’intero Festival ha un totale di 400.000€ GTD.

Ricordiamo che al Banco Casinò si gioca a poker cash game h24 con tavoli di NL e PLO per tutti i gusti anche dai limiti molto bassi, ci sono ovviamente tavoli da casinò e slot ma il Banco Casinò punta principalmente sul Poker con montepremi garantiti importanti tutte le settimane. Vi aspettiamo, siamo operativi per info e prenotazioni sin da ora.

Anteprima Tana delle Tigri Bratislava 2024: satelliti online

Da domenica 5 novembre sono iniziate le qualifiche online su Lottomatica e Goldbet, mercoledì 6 dicembre è in programma il primo di quattro dei GRAN SATELLITI con ciascuno 5 PACCHETTI GTD (si può partecipare anche gratuitamente portando a termine la missione specifica).

Chi acquisterà da noi un pacchetto o lo vincerà online avrà anche questa volta la possibilità del trasferimento da/per gli aeroporti di Vienna o Bratislava per/da gli hotel Crowne Plaza/AC Marriott.

In questa occasione abbiamo preso accordi con due hotel diversi, il Crowne Plaza connesso internamente con il casinò e l’AC Marriott a soli/reali 30mt di distanza di isola pedonale con il Banco Casinò.

PIW presente come sempre con Blog Live, Video, Foto ed Interviste

Il sodalizio che lega CDS Events a PIW è ormai decennale, e anche per il Tana delle Tigri di Bratislava i nostri blogger saranno tra i tavoli per riportare gli aggiornamenti, chipcount, eliminazioni e le mani più interessanti sui nostri social, oltre ai resoconti quotidiani sul nostro sito e ai contenuti multimediali come i video su YouTube.

Ci saranno tante gallerie fotografiche dei protagonisti al tavolo e tornano anche le video interviste ai giocatori. Potrete interagire anche voi facendoci richieste e domande in diretta tramite i nostri social come FACEBOOK, e come il nuovissimo profilo INSTAGRAM che sarà aperto nei prossimi giorni e ci permetterà di inserire tante “pillole” live per seguire al meglio il torneo, le fasi calde come la bolla, o le curiosità ai tavoli.

Pokeritaliaweb sarà quindi media partner anche di questa edizione del Tana delle Tigri.

Last Longer: vinci il buy-in per il prossimo Main Event

Con la CDS Events le novità non mancano mai, del resto per rimanere anni sulla cresta dell’onda nel poker live, bisogna sempre inventarsi qualcosa di nuovo o inserire nuove particolarità come il LAST LONGER che sarà introdotto anche al Tana delle Tigri Bratislava e darà la possibilità ai migliori 20 classificati di avere il buy-in pagato per il prossimo Main Event di ottobre 2024 (sempre a Bratislava). Ecco il regolamento: