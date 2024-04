Novità Tana delle Tigri Bratislava 2024. Manca sempre meno alla nuova edizione di uno dei circuiti storici del poker low buy-in italiano, il Tana delle CDS Events che torna al Banco Casino di Bratislava. Chi succederà all’israeliano Gani Weiss (in foto)?

Novità Tana delle Tigri Bratislava 2024: tanti italiani in trasferta

Sono oltre 200 i giocatori italiani che hanno confermato la presenza alla prossima edizione del TANA delle TIGRI che si disputerà a Bratislava presso il Banco Casino. Ricordiamo che il Banco è la Poker Room storica di Bratislava, situata al centro città ed a pochi passi dalla zona storica, posizione ideale per i giocatori che vogliono fare di questa trasferta una vera vacanza turistica e di gioco.

Novità Tana delle Tigri Bratislava 2024: Last Longer

In questa edizione l’organizzazione ha pensato ad una speciale LAST LONGER riservata a tutti coloro che entro il 31.03.2024 avevano pagato o vinto il buyin del Main Event. Sono stati ben 182 a soddisfare questa richiesta e saranno loro a contendersi 20 buyin da 250€ per il prossimo Main del TANA ad Ottobre 2024 sempre al Banco Casino di Bratislava!

Questa quota per un totale di 5.000€ sono interamente ADDED da parte dell’organizzazione, le regole sono chiare e semplici. I buyin sono strettamente personali e possono essere esclusivamente usati per il Main Event del TANA ad Ottobre 2024, non esistono altre possibilità per usare questo regalo dell’organizzazione.

Novità Tana delle Tigri Bratislava 2024: struttura sempre al top

Al Banco Casino ma come ormai in quasi tutti i Casinò e Poker Room esistenti, le chips da 25 preferiscono non usarle. Come si sa il TANA gode della migliore struttura di gioco ormai senza discussione dal 2009, l’organizzazione al fine di accontentare questa esigenza ha creato una nuova struttura, ha sì levato le chips da 25 ma ha portato lo stack di partenza da 30.000 a 40.000 chips ed ha aggiunta ulteriori livelli intermedi oltre ai tanti che già la distinguono da altre strutture di tornei più blasonati.

Potete vederla e valutare da voi (ulteriori dettagli di struttura e schedule QUI), i centinaia di giocatori che disputeranno il Main potranno anche provarla così da dire la loro con una esperienza diretta…che tecnica ed abilità dei giocatori abbiano ancora il sopravvento sulla fortuna, that’s Poker, that’s TANA delle TIGRI!

PIW in diretta con Blog live (news, aggiornamenti, foto, video, interviste)

Anche per questa edizione del Tana delle Tigri i nostri operatori saranno tra le sale del Banco Casino. PIW sarà ancora media partner per questo torneo della CDS Events, e vi proporremo come sempre tante news, aggiornamenti, chipcount, le mani più curiose e i protagonisti ai tavoli, con tante foto, video ed interviste su tutto il Main Event. Non mancate nelle nostre pagine col Blog Live PIW.

