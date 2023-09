Tana delle Tigri Nova Gorica 2023. Il Tana della CDS Events torna al Perla di Nova Gorica e noi con lui, visto che come sempre sarà presente la copertura del blog live di PIW. €200.000 garantiti e una 5 giorni di tornei da non perdere.

Tana delle Tigri Nova Gorica 2023: si torna al Perla dal 18 al 22 ottobre

Dal 18 al 22 ottobre lo storico Tana delle Tigri torna nella sua location più abituale, il Perla di Nova Gorica dove dal 2009 si è giocato tante volte questo format della CDS Events che torna a “casa” dopo la piacevole escursione a Bratislava, un torneo vinto da Gani Weiss su Stanley Van Ree e Diego Testa. Chi succederà all’israeliano? Lo scopriremo nella prossima tappa.

Sarà come sempre presente anche il blog live PIW con video, interviste, le mani più interessanti e tutti gli aggiornamenti in diretta dal casino Perla.

Tana delle Tigri Nova Gorica 2023: struttura di gioco unica sui low buy-in

Il Tana delle Tigri è il torneo più longevo “Made in Italy” e dal 2009 offre la migliore struttura di gioco che permette maggiore equilibrio tra le tre doti essenziali per vincere un torneo: fortuna, abilità e tecnica!

In questa edizione si giocherà un solo day1 con possibilità di reentry, al Tana non esistono accantonamenti per classifiche o ticket per eventi futuri ed ancora meno premi chip leader o per team (tutte formule che diminuiscono sensibilmente il montepremi dei giocatori).

Ricordiamo anche che la payout del Tana tende ad essere orizzontale, con un premio più basso non meno del doppio del buyin e nessun premio ad effetto per il primo classificato (che obbligherebbe i giocatori nel 100% dei casi a fare deal).

Side Event, PRL Event, Welcome e Goodbye Tana

Vediamo anche il programma degli eventi di contorno al Main. Il 18 ottobre si inizia come sempre col Welcome To Tana che ha un buy-in da €100 con 1 re-entry e si gioca su un solo giorno. Sono garantiti €5.000 di montepremi che solitamente vengono superati dal torneo più popolare che da il via alla kermesse della CDS Events, ma non per questo una lotteria visto che la struttura prevede 40.000 chips di stack di partenza e livelli da 20 minuti.

Giovedì ci sarà la novità del PRL Event da €150 di buy-in e ben €20.000 garantiti (compresi 10 ticket per il Main Event). Anche qui 40.000 di stack e livelli da 15/20 minuti, e anche qui possibilità di 1 re-entry.

Su due giorni (21 e 22 ottobre) il Side Event che richiede un buy-in da €250 e ha un garantito di €40.000. Qui sono disponibili re-entry.

Si chiuderà col Goodbye Tana da €120 di buy-in e re-entry illimitati per un torneo che garantisce €10.000 di montepremi. Insomma, ce né per tutti i gusti e per tutte le tasche. Noi vi aspettiamo al Perla dal 18 ottobre! Se ci conoscete, e se vi fa piacere, venite a salutarci nella zona stampa, saremo contenti di scambiare due chiacchiere e farvi qualche foto al tavolo.