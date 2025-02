Dopo due tappe ricche e spettacolari a Bratislava, la CDS Events torna al Perla Casino di Nova Gorica per la nuova edizione del Tana Delle Tigri, il format low buy-in più longevo d’Italia (la prima edizione è del 2009). La kermesse avrà come sempre diversi tornei in programmazione per €200.000 garantiti. Tana delle Tigri Perla 2025.

Tana delle Tigri Perla 2025: dal 2 al 6 aprile si torna a Nova Gorica

Il Tana delle Tigri torna dove tutto è nato, al Perla Casino di Nova Gorica, storica location per il torneo low buy-in (ma con struttura giocabilissima e ricchi garantiti) che si gioca ininterrottamente dal 2009 sotto l’attenta e sempre impeccabile organizzazione della CDS Events di Claudio De Seriis che saremo ben contenti di ritrovare in live, visto che anche per questa edizione PIW sarà presente con blog live, tutte le info, gli aggiornamenti, foto, video, interviste, per farvi vivere le emozioni dalla poker room del Perla Casino, anche se non sarebbe con noi in sala.

Si inizia mercoledì 2 aprile col consuetò Welcome To Tana da €100 di buy-in, con re-entry, uno stack da 40.000 gettoni e blinds da 20 minuti, con €5.000 garantiti.

Il giorno dopo, giovedì 3 aprile, ci sarà una novità quasi unica nel panorama del poker europeo, un satellite per il Main con 10 ticket garantiti, ma la particolarità sta nel fatto che oltre ai seat per il Main, questo torneo satellite metterà in palio anche i bounty, quindi si giocherà sia per i premi delle taglie come un torneo bounty che per l’accesso al Main come da classico torneo satellite.

C’è anche un grande ritorno, il Tana PLO 8 Max da €150 di buy-in. Anche qui 40.000 di stack con blinds da 20 minuti e un garantito da 5K per gli appassionati della popolare variante con le quattro carte.

Venerdì si entra nel vivo con il Day1 del Main Event Tana delle tigri. Il buy-in è da €500, si gioca con uno stack di partenza di 40K gettoni e blinds a 40 minuti. Il torneo continuerà il giorno dopo con un day2 che fa salire i blinds a 50 minuti e il final day domenicale da 60 minuti a livello. Il montepremi garantito è di 100.000 euro.

Sabato si giocano anche day1A e day1B di un altra novità, il Top Tiger of Poker da €250 di buy-in, uno stack da 50.000 chips e livelli da 30 minuti con altri €75.000 garantiti. La domenica un altro flight, il day1C Turbo alla mattina, prima del gran finale nel pomeriggio, quando inizierà anche il consueto ultimo torneo in programma, che chiude la kermesse della CDS Events, il Goodbye Tana Freezeout da €120 di buy-in, nessun re-entry, uno stack da 50K e altri €5.000 garantiti.

Programma completo Tana delle Tigri dal 2 al 6 aprile al Perla

Ecco il programma completo con tutti i tornei dal 2 al 6 aprile per la prossima edizione del Tana delle Tigri. A seguire anche i contatti della CDS Events per tutte le info, e per prenotare le camere ancora disponibili a prezzi scontati, presso il Perla (affrettatevi che finiscono!).

Classifica Run to Perla con €10.000 in palio

Ci sarà anche la speciale Classifica Run to Perla con €10.000 in palio e in regalo ai top-20, ovvero il buy-in del valore di €500 per partecipare gratuitamente al prossimo Main Event del Tana, e in questo modo la CDS Events ci “spoilera” il prossimo evento, che sarà sempre nel mese di ottobre, e che replica alla location del Perla Resort di Nova Gorica, in Slovenia.

NOTA: I 10K di questa classifica sono completamente aggiunti dalla CDS Events oltre al montepremi.

Trovi dettagli e info anche sulla pagina FACEBOOK del Tana delle Tigri QUI.