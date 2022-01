IPO Master Mendrisio: Minasi, Mazzia e Castelluccio tra i protagonisti del Day1B

IPO Master di Mendrisio. Archiviato, con 24 player passati al Day2, il secondo flight. Ottimo Fatjon Voci che ha chiuso in testa al count con oltre 430.000 chips. Promossi, tra gli altri, Ale Minasi, Daniele Mazzia e il buon Sergio Castelluccio.

Poker live: Voci vola nel Day1B dell’IPO Master di Mendrisio

Si sono iscritti in 50 per giocare il secondo flight dell’IPO Master, da 1.100 euro di buy in, nella nuova Admiral Poker Room del Casinò di Mendrisio. A fine giornata in 24 si sono guadagnati il pass per il Day2, con Fatjon Voci che si è reso autore di una entusiasmante cavalcata verso la leadership del count con uno stack finale da 435.500 chips.

IPO Master di Mendrisio: promossi Minasi, Mazzia e Castelluccio

Sono andati alla grande pure Karo Nuri, secondo di giornata con 378.500, Mattia Dal Magro con 351.000, Antonio Crocetta con 331.000 e Predrag Budakovic, quinto con 311.500. Tra i qualificati al Day2 troviamo anche Alessandro Minasi con 223.000, Nicola D’Anselmo con 179.000, Daniele Mazzia con 156.000, e il “Genio delle Tartarughe” Sergio Castelluccio con 123.500.

Niente da fare invece per tutti gli altri volti conosciuti che si erano iscritti al Day1B. Per loro resta comunque aperta un’altra possibilita, grazie all’ultimo flight in programma oggi.

IPO Master di Mendrisio: i 24 promossi al Day2

Ecco, nel dettaglio, tutti i giocatori che si sono guadagnati il pass per il Day2 nel Day1B:

1. Voci Fatjon – 435.500

2. Karo Nuri – 378.500

3. Dal Magro Mattia – 351.000

4. Crocetta Antonio – 331.000

5. Budakovic Predrag – 311.500

6. Thalmann Robert – 292.000

7. Leathem John – 271.000

8. Dfalli Reda – 228.500

9. Minasi Alessandro – 223.000

10. Sampirisi Alex – 217.500

11. Lascio Fabio – 213.000

12. Grassi Edoardo – 189.500

13. D’Anselmo Nicola – 179.000

14. Knut Hauser – 162.000

15. Dirlewanger Leandro Valentin – 160.500

16. Mazzia Daniele – 156.000

17. Saraniero Riccardo – 134.500

18. Castelluccio Sergio – 123.500

19. Bellocchio Davide – 119.000

20. Pisano Riccardo – 115.500

21. Miraglia Daniele – 100.500

22. Duzgun Sarniyel – 98.000

23. Sposato Gaspare – 84.500

24. Robbiani Pietro – 64.000

