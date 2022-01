IPO Master Mendrisio: Theodoridis, Cipollini e ‘Super Mario’ Perati tra i 36 promossi del Day1C

IPO Master di Mendrisio. Archiviato, con altri 36 player passati al Day2, l’ultimo flight. Stavolta obiettivo raggiunto per ‘Super Mario’ Perati, è andata bene anche ad Aris Theodoridis e Federico Cipollini.

Poker live: record all’IPO Master di Mendrisio, sono 250 gli iscritti

Numeri davvero importanti quelli dell’IPO Master, da 1.100 euro di buy in, che si sta giocando nella nuova Admiral Poker Room del Casinò di Mendrisio. Alla fine sono stati infatti ben 250 gli ingressi, con gli ultimi 95 arrivati dal Day1C, per un montepremi totale che ha toccato quota 250.000 euro. Un record che fa bene a tutto il movimento pokeristico, soprattutto se si considera il momento storico che stiamo vivendo a causa del covid-19.

E sicuramente farà del bene anche al bravo e fortunato giocatore che si aggiudicherà la contesa, visto che il bottino sarà di 70.000 euro. In tutto andranno in the money 27 player, con un premio minimo da 1.750 euro.

IPO Master di Mendrisio: 36 i promossi nel Day1C, vola Luca Tononi

Ma entriamo nel dettaglio del Day1C che, come dicevamo, ha registrato 95 entries con 36 player unici che si sono guadagnati il pass per il Day2. Ottima la prova di Luca Tononi che è letteralmente volato in vetta al torneo grazie ad uno stack da 706.500 chips che gli ha permesso di staccare Domenico Daffinotti, secondo di giornata e nel count generale, di oltre 80.000 chips.

Podio pure per Fabio Bini che, con 604.000 chips, precede in classifica Frenn Nico, quarto con 596.500, ed il chipleader del Day1A Vittorio Maugini, al momento quinto con 519.000.

IPO Master di Mendrisio: Day2 per Theodoridis, Cipollini e Perati

Tra i promossi al Day2 troviamo anche i poker pro Aris Theodoridis, Federico Cipollini e Muhamet ‘Super Mario’ Perati. Il primo, che ha chiuso il Day1C con 407.000 chips, si è momentaneamente collocato all’11esimo posto del count. Gli altri 2 navigano invece intorno alla ventesima posizione, rispettivamente con 329.500 e 319.500 chips.

Da segnalare, tra gli altri, le buone prove e il conseguente passaggio al Day2 di Mario Llapi (240.000), Umberto Sorrentino (201.000) e Giovanni ‘GianninoKart’ Salvatore (199.000).

I Top Ten del chipcount generale dopo i 3 Day1

1. Tononi Luca – 706.500

2. Daffinotti Domenico – 622.000

3. Bini Fabio – 604.000

4. Frenn Nico – 596.500

5. Maugini Armando – 519.000

6. Zekan Ernad – 519.000

7. Felix Fridolin – 513.000

8. Galan Andrea – 458.000

9. Puka Lorenc – 456.500

10. Voci Fatjon – 435.500

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.