Poker live: back to back per Jonathan Jaffe, ancora suo l’High Roller del WPT Lucky Hearts Poker Open

WPT Lucky Hearts Poker Open. Straordinario back to back per Jonathan Jaffe nell’High Roller, l’americano si è ripetuto incassando stavolta ben 540.000 dollari di premio.

Poker live: Jonathan Jaffe da urlo nell’High Roller del WPT

Altro successo per Jonathan Jaffe. Il talentuoso pro statunitense, che risiede nella contea di Hampden (stato del Massachusetts), si è infatti aggiudicato, con un back to back che ha del clamoroso, il No Limit Hold’em High Roller, da 25.500 dollari di buy in e da quasi 2,3 milioni di dollari in montepremi (Evento #28), del WPT Lucky Hearts Poker Open della Florida.

Un bis che gli ha portato in cassa altri 574.085 dollari di bottino per una vincita complessiva in carriera già di oltre 5,5 milioni.

WPT Lucky Hearts Poker Open: Cheong runner up con accordo nell’High Roller

Jaffe si è imposto su un field da 93 entries. L’ultimo ad arrendersi è stato un Joseph Cheong che ha preferito accordarsi con il già vincitore dell’High Roller del 2021 piuttosto che giocare l’heads up decisivo. Per lui è arrivato così un premio di “consolazione” davvero ottimo da 540.000 dollari. Sul podio, ma senza deal, è salito anche Timothy Capretta, terzo classificato per 291.730 dollari.

WPT Lucky Hearts Poker Open: gli altri finalisti del $25.500 High Roller

Si è fermato invece sul più bello Daniel Colpoys, eliminato ad un passo dal podio con 202.145 dollari di premio. Poco prima erano finiti fuori Elijah Berg, quinto per 130.935 dollari, e Caleb Piderit, sesto per 98.775 dollari.

In tutto sono andati in the money 13 player, tra questi anche Jerry Wong ($66.615), Darren Elias ($64.320) e il campione tedesco Rainer Kempe ($57.430).

