Poker live: Enrico Campanile a segno nell’EPSC High Roller, Andrea Ricci parte forte nel Million

Poker live 31 gennaio. Continua il buon momento degli italiani. Stavolta la buona notizia arriva da un Enrico Campanile che si è imposto nell’EPSC High Roller. Intanto, sempre al King’s Casino, Andrea Ricci è partito forte nell’Euro Poker Million.

Poker live 31 gennaio: ‘ERIKNITRO’ brilla nell’EPSC High Roller

Ancora “hot” gli azzurri impegnati nei tornei del King’s Casino e Resort di Rozvadov. In questo caso merita spazio il buon Enrico Campanile che, nella giornata di ieri, si è messo in mostra nel torneo High Roller, da 550 euro di buy in e da 56.525 euro di montepremi totale (98 entries più 21 re-entries) dell’European Poker Sport Championship.

Lo scatenato ‘ERIKNITRO’ ha battuto nelle fasi finali il tedesco ‘BLEFFTOMUCH’, runner up per 10.429 euro, e lo svedese Dan Gunnar Joakim Olin, terzo classificato per 6.896 euro, e si è così messo in tasca gli oltre 15.000 euro del bottino. Buon quinto posto, con un in the money da 4.352 euro, per il sempre presente Mario ‘MARIONE’ Colavita.

Partito l’Euro Poker Million da 1 milione di euro garantito

E lo stesso Mario Colavita si è già guadagnato l’accesso al Day2 dell’Euro Poker Million, da 500 euro di buy in e da ben 1 milione di prize pool garantito, appena partito. ‘Marione’, con uno stack da 379.000 chips, ha infatti staccato il pass a fine giornata cosi come altri 7 player in un Day1A che ha registrato 74 entries complessive.

Tra i promossi troviamo anche Andrea Ricci. Il già vincitore del WSOP Circuit Main Event di Rozvadov del 2021 ha chiuso a ridosso dei migliori, quarto nel count, con 674.000 chips. Hanno fatto meglio soltanto il polacco ‘KING5’ con 702.000, il tedesco ‘ZED’ con 804.000 e lo slovacco Stefan Halcin, al momento chipleader con poco più di 800.000.

Poker live 31 gennaio: gli 8 qualificati al Day2 dell’EPM

1. Stefan Halcin – 808.000

2. ZED – 804.000

3. King5 – 702.000

4. Andrea Ricci – 674.000

5. Hugo Daniel Del Cerro – 500.000

6. Mario ‘Marione’ Colavita – 379.000

7. Robert Nechifor Dascalescu – 366.000

8. Jan Hajek – 237.000

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.