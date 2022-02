PokerGO Cup: Colpoys batte Lichtenberger e vince il primo evento, male Negreanu

E’ partita, con un evento High Roller da 10.000 dollari di buy in, la PokerGO Cup di Las Vegas. Subito “hot” Andrew Lichtenberger, runner up dietro l’ottimo Daniel Colpoys. Male invece Daniel Negreanu, eliminato senza ITM.

PokerGO Cup: il primo evento lo vince Colpoys, battuto in heads up Lichtenberger

Ci siamo, è partita anche la PokerGO Cup di Las Vegas. Tanti i professionisti già presenti all’Aria Resort & Casino per giocare gli 8 imperdibili eventi in programma.

Intanto nel primo di questi, il No Limit Hold’em High Roller da 10.000 dollari di buy in (77 iscritti per 770.000 dollari di montepremi totale), è arrivato l’acuto dello statunitense Daniel Colpoys. Il player che risiede a Gloucester, nello stato del Massachusetts, ha prevalso in heads up sul positivo Andrew Lichtenberger, secondo per 146.300 dollari di premio, e si è così portato a casa il bottino da oltre 200.000 dollari.

Sul podio è salito pure Darren Elias, terzo per poco più di 100.000 dollari, mentre si è fermato proprio sul più bello Matthew Wantman, medaglia di legno con un piazzamento da 77.000 dollari.

PokerGO Cup: falsa partenza per Negreanu, protagonista nel 2021

Sono andati in the money al primo tentativo anche Scott Ball ($61.600), Mike Lang ($46.200), Shannon Shorr ($38.500), Jake Schindler ($30.800), Cary Katz ($23.100), Jesse Lonis ($23,100) e Wesom Abdallah, 11esimo e ultimo dei premiati con 23.100 dollari.

Niente da fare purtroppo per un poco fortunato Daniel Negreanu, eliminato nelle fase più calda del torneo da Elias, che gli ha sbattuto sul tavolo una scala colore che non ha lasciato spazio a repliche. Nessun problema comunque per il ‘Kid Poker’, assoluto protagonista nell’edizione del 2021 con una vittoria e altri 2 podi, che avrà tempo di mettersi in mostra.

Poker live: gli altri 7 eventi della PokerGO Cup

Restano altri 7 tornei da giocare nella PokerGO Cup di Las Vegas. Ecco il dettaglio:

2. $10.000 NL Hold’em – Feb 03

3. $10.000 NL Hold’em – Feb 04

4. $15.000 NL Hold’em – Feb 05

5. $25.000 NL Hold’em – Feb 06

6. $25.000 NL Hold’em – Feb 07

7. $50.000 NL Hold’em – Feb 08

8. $100.000 NL Hold’em – Feb 09

