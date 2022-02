Poker live: valanga azzurra al Million, c’è anche Salvatore Bonavena

Poker live 4 Febbraio. Sono davvero tantissimi gli italiani che si sono guadagnati il pass per il Day2, dell’Euro Poker Million di Rozvadov, nei 2 flight giocati ieri. Tra gli altri sono passati Salvatore Bonavena, Nicolaj D’Antoni e lo scatenato Giuseppe Imbrogio Ponaro.

Poker live 4 Febbraio: italiani da urlo al Million del King’s Casino

Continua l’ottimo momento degli azzurri nell’evento Euro Poker Million, da 500 euro di buy in e da ben 1 milione di euro in montepremi garantito, che si sta disputando in questi giorni nella poker room del King’s Casino e Resort di Rozvadov.

Ieri, nei 2 flight in programma, si sono infatti qualificati al Day2 altri 26 player.

Euro Poker Million: Imbrogio Ponaro il migliore, promossi D’Antoni e Bonavena

Il miglior dei nostri è stato l’ottimo Giuseppe Imbrogio Ponaro che è schizzato in alto nel count generale grazie al milione di chips accumulato nel Day1F (478 entries totali). Sono andati alla grande, sempre nello stesso flight, anche Gianluca Gallo, Giuseppe Tarsia e Giuseppe Ermanno Enania che hanno chiuso rispettivamente con 839.000, 800.000 e 790.000 chips.

Nel Day1G Speed (486 entries totali) si sono invece messi in mostra Gian Maria Orecchia, che ha guadagnato 935.000 chips, il regular dell’online Nicolaj D’Antoni con 907.000 e Fortunato Festa, autore di una prova che gli ha permesso di mettere in cassa poco più di 900.000 chips. Tra i protagonisti pure ‘Mister EPT’ Salvatore Bonavena che ha staccato il pass con 334.000.

Poker live 4 Febbraio: gli altri azzurri approdati al Day2 del Million

Completano il gruppo Florian Egger, Ervin Gjini, Thomas Olivieri, Francesco Modafferi, Antonio Cicinelli, Alessandro Cannizaro, Claudio Agostino Romeo, Andrea Imperiale, ‘Flushdraw54’, Angelo Maiullari, Davide Megaton, Oscar Arezzo, Natale Allegra, Nicodemo Piccolo, Matteo Garofali Martorelli, Angelo D’Ippolito, Massimiliano Lucchetti e Francesco Cortese.

Niente da fare invece per Claudio Di Giacomo, Luigi Percossi, Salvatore Rapicano, Claudio Baldini, Luca Marchetti, Martino Cito, Nikola ‘SIRIO’ Panarea, Luca Falzaroni, Nicola Stagi, Giorgio Soceanu, Angelo Pediglieri, Giuseppe Tedeschi, Danilo Petrella e ‘Little Espresso’, tutti purtroppo eliminati ma almeno con un piazzamento in zona premi.

Questi, nel dettaglio, i 26 taliani che sono approdati al Day2, dell’Euro Poker Million di Rozvadov, attraverso il Day1F ed il Day1G Speed:

GIUSEPPE IMBROGIO PONARO – 1.021.000

GIAN MARIA ORECCHIA – 935.000

NICOLAJ DANTONI – 907.000

FORTUNATO FESTA – 903.000

GIANLUCA GALLO – 839.000

GIUSEPPE TARSIA – 800.000

GIUSEPPE ERMANNO ANANIA – 790.000

FLORIAN EGGER – 669.000

ERVIN GJINI – 645.000

THOMAS OLIVIERI – 584.000

FRANCESCO MODAFFERI – 562.000

ANTONIO CICINELLI – 545.000

ALESSANDRO CANNIZZARO – 514.000

CLAUDIO AGOSTINO ROMEO – 497.000

ANDREA IMPERIALE – 492.000

‘Flushdraw54’ – 418.000

ANGELO MAIULLARI – 388.000

DAVIDE MAGATON – 374.000

OSCAR AREZZO – 370.000

NATALE ALLEGRA – 355.000

SALVATORE BONAVENA – 334.000

NICODEMO PICCOLO – 330.000

MATTEO GAROFALI MARTORELLI – 296.000

ANGELO D’IPPOLITO – 223.000

MASSIMILIANO LUCCHETTI – 215.000

FRANCESCO CORTESE – 203.000

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.