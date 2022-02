Poker live: Daniel Negreanu torna a splendere, suo il $25.000 High Roller della PokerGO Cup

Poker live. E’ tornata a brillare la stella di Daniel Negreanu. Il fuoriclasse canadese si è “riacceso” nell’Evento #6, l’High Roller da 25.000 dollari di buy in, della PokerGO Cup di Las Vegas.

Poker live: Danielino di nuovo “hot”, il Kid Poker vince a Las Vegas

La PokerGO Cup di Las Vegas porta bene a Daniel Negreanu. Il 48enne poker pro di Toronto, ma di chiare origini rumene, si è infatti concesso il bis a distanza di quasi 5 mesi dalla vittoria conquistata nell’Evento #5 dell’edizione precedente. Stavolta il già vincitore di 6 braccialetti delle World Series of Poker ha messo le mani nel torneo n.6 del palinsesto, l’High Roller da 25.000 dollari di buy in e da 875.000 dollari di montepremi totale.

Danielino ha superato, in un avvincente finale, gli altri campioni andati in the money, Sean Winter ($227.500), Vikenty Shegal ($140.000), Stephen Chidwick ($96.250) e Brock Wilson ($61.250), e si è così assicurato la prima moneta da 350.000 dollari.

Poker live: Nick Petrangelo si prende l’Evento #5

Ed è andato a segno anche Nick Petrangelo. Il professionista che risiede proprio a Las Vegas ha conquistato il successo nell’altro High Roller da 25.000 dollari di buy in (Evento #5).

Petrangelo si è messo in tasca i quasi 370.000 dollari del bottino dopo aver battuto in heads up il connazionale Bill Klein che si è comunque assicurato più di 240.000 dollari. Sul podio è salito pure Nick Schulman, terzo per 164.000 dollari, mentre si sono fermati sul più bello Sean Winter ($112.750), Almedin Imsirovic ($82.000) e Darren Elias ($51.250).

PokerGO Cup: gli altri eventi…

Questi, nel dettaglio, gli ultimi 2 tornei da giocare nella PokerGO Cup dell’Aria Resort & Casino:

7. $50.000 No Limit Hold’em

8. $100.000 No Limit Hold’em

