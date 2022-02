Poker live: un italiano tra i 24 left del King’s, è Gianluca Cammarata!

Poker live 13 febbraio. E’ rimasto il solo Gianluca Cammarata a difendere i colori azzurri nel Dutch Classics 2022 che si sta giocando nella poker room del King’s Casino. Oggi il Final Day.

Poker live 13 Febbraio: Gianluca Cammarata 19esimo su 24 left

Poteva andare sicuramente meglio il Day2 del Dutch Classics, da quasi 490.000 euro in montepremi, che si sta disputando in quel di Rozvadov. Dei 18 italiani presenti, infatti, il solo Gianluca Cammarata è riuscito a qualificarsi per il Final Day.

L’azzurro ha chiuso 19esimo nel count generale, con uno stack da 3 milioni di chips.

Poker live 13 Febbraio: in testa c’è l’olandese Hamid Bashardoust

In tutto sono passati in 24 con in testa lo scatenato Hamid Bashardoust che ha chiuso il Day2 con ben 15.975.000 chips. L’olandese ha preso un buon margine sul francese Eric Pascal Lorrain, al momento secondo con 10.450.000, e sul connazionale Patrick van der Schief, terzo con 8.300.000. Tra i migliori troviamo anche ‘WINNER 1010’ con 7.075.000, Kai Bongers con 6.475.000 ed il polacco Michael Worischek, sesto con 5.900.000 chips.

Dutch Classics 2022: al vincitore €76.400 euro e un ticket per il WSOPE Main Event

Chi vincerà l’evento si assicurerà un bottino da 76.400 euro più il ticket per partecipare al prossimo Main Event delle World Series of Poker Europe.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten della classifica con l’aggiunta del nostro Gianluca:

1. HAMID BASHARDOUST – 15.975.000

2. ERIC PASCAL LORRAIN – 10.450.000

3. PATRICK RAYMON VAN DER SCHIEF – 8.300.000

4. WINNER 1010 – 7.075.000

5. KAI NIEK BONGERS – 6.475.000

6. MICHAEL WORISCHEK – 5.900.000

7. CREATOR – 5.800.000

8. OZREN MISIC – 5.200.000

9. TEUNIS BAKKER – 4.900.000

10. Pimbo Slice – 4.775.000

19. Gianluca Cammarata – 3.000.000

