EPT Praga: confermato, si parte il 5 marzo. Il Main Event è in programma dal 10 al 16

EPT Praga, con la pandemia che sembra stia rallentando si torna finalmente a parlare di grande poker live. L’European Poker Tour ha infatti confermato le date per l’impegno in Repubblica Ceca.

EPT Praga: è ufficiale, si gioca dal 5 al 16 marzo!

Non ci sono più dubbi, dopo un bel po’ di attesa torna l’European Poker Tour con la tappa di Praga che era stata posticipata a causa dei problemi relativi alla pandemia da covid-19. Il management ha stilato e ufficializzato il palinsesto dei tornei, che partiranno il 5 marzo per chiudersi il 16 marzo, con la proclamazione del vincitore del Main Event.

EPT Praga: il Main Event si disputerà dal 10 al 16 marzo

E come sempre sarà proprio il Main Event ad attirare le attenzioni dei tanti campioni del poker live che si presenteranno al King’s Casino di Praga che si trova all’interno dello spendido Hotel Hilton. Il torneo più atteso, che avrà il buy in standard da 5.300 euro, aprirà i battenti giovedì 10 marzo con un Day1A che si preannuncia già dai grandi numeri.

Poi si proseguirà con il secondo, e ultimo flight, in programma il giorno dopo. Il Day2 starterà invece sabato 12 mentre il Final Table è previsto per mercoledì 16.

Tutti gli altri eventi…

Ma non mancheranno, fin da subito, gli appuntamenti da non perdere: il 6 marzo prenderà il via, infatti, l’EPT National da 1.100 euro di buy in. Un paio di giorni dopo toccherà all’EPT Cup da 330 euro, l’8 e il 9 sarà invece tempo di High Roller, anche se il più “hot”, quello da 10.300 euro, comincerà lunedì 14 marzo alle ore 12:30.

Nello schedule è stato inserito anche l’esclusivo torneone, il Super High Roller EPT, da ben 50.000 euro di buy in.

Questi, nel dettaglio, i tornei più importanti dell’European Poker Tour di Praga:

EPT National: dal 6 al 10 marzo – €1.100

EPT Cup: 8 e 9 marzo – €330

High Roller EPT National: 9 e 10 marzo – €2.200

Super High Roller EPT: dal 9 all’11 marzo – €50.000

Main Event EPT Prague: dal 10 al 16 marzo – €5.300

High Roller EPT Prague: dal 14 al 16 marzo – €10.300

Importante: non sarà necessario disporre di un certificato per il COVID-19 o mostrare il risultato di un tampone per partecipare all’evento. Tuttavia, si consiglia di consultare regolarmente gli aggiornamenti sui requisiti per i viaggi nella Repubblica Ceca.

N.B. LO SVOLGIMENTO DEI TORNEI E I PROGRAMMI POTREBBERO ESSERE SOGGETTI A MODIFICHE DOVUTE ALLA SITUAZIONE SANITARIA (COVID-19) E ALLE ULTIME RESTRIZIONI IMPOSTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI.

