Poker live: 3 italiani al Final Day della Spanish Cup, il migliore è Federico Buscaroli

Poker live 22 Febbraio. Arrivano buone nuove dal King’s Casinò di Rozvadov dove si sta giocando la Spanish Cup. Sono infatti già 3 gli italiani che si sono guadagnati il pass per il Final Day, quando manca ancora l’ultimo flight. Ecco il report…

Poker live: Spanish Cup, Buscaroli e Iacovolta tra i migliori del Day1B

Ottime notizie dal King’s Casinò. Federico Buscaroli e Walter Iacovolta hanno chiuso rispettivamente settimo e decimo nel secondo flight, il Day1B, della Spanish Cup da almeno 100.000 euro di montepremi totale.

Federico ha accumulato uno stack da 600.000 chips mentre Walter si è fermato a 549.000. Hanno fatto di meglio in pochi e tra questi ci sono sicuramente lo spagnolo Juan López Domingo, terzo con 920.000, il tedesco ‘Der FeinschmecKer’, secondo con 1.068.000, e l’inglese Andrew Michael Hanak, chipleader con 1.188.000.

Spanish Cup: Vincenzo Cascone promosso nel Day1A

E c’è pure Vincenzo Cascone tra i player già qualificati al Final Day della Spanish Cup. L’azzurro aveva ottenuto il pass nel Day1A di lunedì con uno stack da 120.000 chips.

Poker live: adesso il Day1C, oggi parte anche lo Spanish Poker Festival

Ma gli italiani potrebbero essere molti di più, visto che oggi c’è in programma l’ultimo flight, il Day1C, che si giocherà in modalità Turbo.

Intanto è tutto pronto per lo Spanish Poker Festival, evento di punto della manifestazione con un buy in da 250 euro ed un prize pool minimo da ben 300.000 euro. Lo start del Day1A è fissato per ore 18:00, per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati sulla nostra home.

