European Poker Tour, è ufficiale: torna la tappa di Monte Carlo! Si giocherà dal 28 aprile al 7 maggio

Adesso c’è l’ufficialità. L’evento di Monte Carlo torna a far parte del programma dell’European Poker Tour, dopo 2 edizioni, anche se non come Grand Final.

Non ci sono più dubbi, il management dell’EPT ha infatti annunciato che Monte Carlo farà nuovamente parte del tour. La tappa, che era saltata per 2 edizioni, tornerà quindi in programma anche se non come evento Grand Final.

Al momento però, oltre alle date della manifestazione, sono stati resi noti solo alcuni dei tornei dello schedule. Si partirà il 28 Aprile 2022, con il Main Event FPS da 1.100 euro di buy in, per poi chiudere con la proclamazione del fortunato vincitore del Main Event il 7 Maggio.

European Poker Tour: Main Event il 2 maggio, il 5 starterà l’High Roller

Oltre al Main Event FPS (28 Aprile/2 Maggio) ed al Main Event EPT, che si giocherà a partire dal 2 Maggio con un buy in che sarà sempre da 5.300 euro, sono già stati schedulati anche il Super High Roller EPT da 100.000 euro (30 aprile/2 maggio) e l’EPT High Roller da 10.300 euro, in programma dal 5 al 7 maggio.

Da confermare invece l’FPS High Roller, da 2.200 euro di buy in, che è stato annunciato ma ancora senza date.

EPT Monte Carlo, gli appuntamenti da segnare (almeno per adesso)

Questi, nel dettaglio, i tornei già inseriti nel palinsesto dell’European Poker Tour di Monte Carlo:

1. Main Event FPS: dal 28 aprile al 2 maggio – €1.100

2. Main Event EPT: al 2 al 7 maggio – €5.300

3. FPS High Roller: da confermare – €2.200

4. Super High Roller EPT: al 30 aprile al 2 maggio – €100.000

5. EPT High Roller: al 5 al 7 maggio – €10.300

