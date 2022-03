Poker live, US Poker Open: a Shorr, Young e Hendrix i primi 3 eventi

Poker live, partiti a Las Vegas gli US Poker Open targati PokerGO Tour. Subito on fire Shannon Shorr che ha messo le mani nel primo $10.000 No Limit Hold’em. A segno anche Justin Young ed Adam Hendrix.

Poker live: partenza sprint per Shannon Shorr, suo il primo evento degli US Poker Open

Las Vegas resta la casa del poker live. Sono partiti, infatti, anche gli eventi degli US Poker Open organizzati dal management del PokerGO Tour nella splendida room dell’Aria Resort & Casino.

Pronti via ed è subito arrivato l’acuto di Shannon Shorr per 213.900 dollari di bottino. Il poker pro di Tuscaloosa, che in carrierà vanta già vincite per quasi 10 milioni di dollari, si è aggiudicato il primo dei No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in (93 entries per 930.000 dollari di montepremi totale) al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, anche i fuoriclasse Daniel Negreanu ($93.000), Erik Seidel ($74.400) e Joseph Cheong ($55.800).

US Poker Open: Justin Young vince l’Omaha Pot Limit

E’ andato invece a Justin Young il primo evento Pot Limit Omaha, quello da 10.000 dollari di buy in (77 entries per 770.000 dollari di prize pool). Il talentuoso player di Henderson ha superato nel finale i rivali Tommy Le e Dan Shak e si è così portato a casa la prima moneta da 200.200 dollari.

Poker live, a Vegas trionfa anche Adam Hendrix

In archivio anche il terzo evento degli US Poker Open, il No Limit Hold’em da 10.000 dollari di buy in e da 880.000 euro in montepremi (88 entries), che ha registrato l’exploit di Adam Hendrix. Il giovane pro statunitense ha sconfitto in heads up il temibilissimo Jonathan Little, runner up per 149.600 dollari, ed ha incassato i 211.200 dollari del primo posto.

Sul podio è salito pure Jeremy Ausmus, terzo per 105.600 dollari, mentre si è fermato sul più bello il già vincitore del primo evento Shannon Shorr, andato in the money per altri 88.000 dollari.

US Poker Open: ecco i podi completi dei 3 eventi

$10.000 No Limit Hold’em – US Poker Open 01

1. Shannon Shorr – $213.900

2. Ren Lin – $148.800

3. Masashi Oya – $111.600

$10.000 Pot Limit Omaha – US Poker Open 02

1. Justin Young – $200.200

2. Tommy Le – $146.300

3. Dan Shak – $100.100

$10.000 No Limit Hold’em – US Poker Open 03

1. Adam Hendrix – $211.200

2. Jonathan Little – $149.600

3. Jeremy Ausmus – $105.600

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.