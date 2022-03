Poker live: Erik Seidel batte Phil Hellmuth e vince il primo dei $25.000 No Limit Hold’em degli US Poker Open

Poker live, ritorno al successo per Erik ‘Sly’ Seidel. Il 62enne nato a New York, ma residente a Las Vegas, si è imposto nel primo dei $25.000 No Limit Hold’em degli US Poker Open. Sconfitto in heads up Phil ‘The Poker Brat’ Hellmuth.

Poker live: Seidel di nuovo protagonista, suo l’Evento #9 degli US Poker Open

Dopo più di 7 mesi dal suo ultimo trionfo, quello centrato nel Super MILLION$ High Roller ONLINE (Evento #11) delle World Series of Poker 2021, Erik Seidel è tornato alla vittoria.

Il poker pro newyorkese, che negli ultimi anni si è trasferito nella città delle luci, si è portato a casa il titolo di campione nel primo degli High Roller da 25.000 dollari di buy in (Evento #9) degli US Poker Open, targati PokerGo Tour, che si stanno giocando proprio a Las Vegas, nella splendida poker room dell’Aria Resort & Casino.

Battuto in heads up Hellmuth, sul podio anche Foxen

Seidel ha avuto la meglio, per 472.500 dollari di bottino, su un field davvero “hot” (63 le entries totali per un Prize Pool da oltre 1,5 milioni di dollari) con tantissimi fenomeni del poker live mondiale.

L’ultimo ad arrendersi è stato il comunque ottimo Phil Hellmuth, che si è consolato con un premio da 315.000 dollari. Sul podio è salito anche il “fresco” vincitore dell’Evento #7 ($15.000 No Limit Hold’em) degli US Poker Open, lo scatenato William Alex Foxen, che si è così messo in tasca altri 220.500 dollari. Si è invece fermato sul più bello Sam Soverel, quarto classificato per 157.500 dollari.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’Evento #9:

1. Erik Seidel – $472.500

2. Phil Hellmuth Jr – $315.000

3. William Foxen – $220.500

4. Sam Soverel – $157.500

5. Tamon Nakamura – $126.000

6. Ren Lin – $94.500

7. Alexander Livingston – $78.750

8. Shannon Shorr – $63.000

9. Zhuang Ruan – $47.250

Ti piacciono le scommesse sportive? Segui BETITALIAWEB, uno dei migliori e più completi siti di betting su tutti gli sport, aggiornato quotidianamente con i migliori consigli, quote, statistiche, report e ultime notizie.