Poker live: Fabio Peluso al Final Table del WPTDeepStacks Amsterdam

Poker live – Arrivano ottime notizie dal Casino Holland di Amsterdam, dove l’italiano Fabio Peluso è approdato al Final Table da 8 player del WPTDeepStacks.

Poker live 2022: composto il Final table del WPTDeepStacks Amsterdam, c’è Fabio Peluso

Italia presente all’ultimo atto del WPTDeepStacks Amsterdam grazie ad un super Fabio Peluso. Il noto grinder online è riuscito infatti a centrare il pass per il Final Table da 8 player che assegnerà, nella serata di oggi, il titolo di campione ed gli oltre 110.000 euro del bottino.

Fabio si siederà al tavolo con il terzo stack, ben 3.940.000 chips (53 big blind), dietro soltanto a Hendrikus Soering, secondo con 4.070.000 (54 big blind), e David Hu, al momento chipleader con 5.205.000 (69 big blind).

Questo, nel dettaglio, il seat redraw completo di count:

Seat 1. Tonny van Eck – 2.345.000 (31 bb)

Seat 2. Woody Christy – 450.000 (6 bb)

Seat 3. David Hu – 5.205.000 (69 bb)

Seat 4. Tian Mengshi – 1.960.000 (26 bb)

Seat 5. Ivica Pezelj – 1.200.000 (16 bb)

Seat 6. Hendrikus Soering – 4.070.000 (54 bb)

Seat 7. Santo Bakker – 3.165.000 (42 bb)

Seat 8. Fabio Peluso – 3.940.000 (53 bb)

Out ma in the money Antonio Bassi e Sergio Benso

In corsa per un posto al sole c’erano anche gli altri 2 azzurri, Antonio Bassi e Sergio Benso, entrambi purtroppo finiti fuori durante i 10 livelli di gioco del Day2.

Antonio ha chiuso 63esimo per 2.161 euro di premio mentre Sergio si è piazzato al 67esimo posto per 1.971 euro di vincita.

Poker live 2022: i numeri del WPTDeepStacks Amsterdam

Il WPTDeepStacks Amsterdam, che ricordiamo si sta giocando nella poker room del Casino Holland, ha registrato in tutto 757 ingressi, con un buy in da 1.100 euro (€970 + €30 + €100), per un montepremi totale da 734.290 euro.