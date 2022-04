Poker live, Italia protagonista al WPTDeepStacks di Sydney. Il pescarese Francesco Losi ha appena vinto l’evento No Limit Hold’em da 2.000 dollari di buy in.

Poker live 5 Aprile: Francesco Losi vince in Australia

Arrivano ottime notizie dall’Australia e, nel dettaglio, da Sydney. L’italiano Francesco Losi si è, infatti, imposto nel $2K No Limit Hold’em del WPTDeepStacks.

Il 36enne pescarese, che si è trasferito qualche anno fa proprio in quel di Sydney per motivi di lavoro, ha avuto la meglio su un field da 261 entries e si è così aggiudicato i 107.000 dollari del bottino.

Queste le parole di Losi, ai colleghi di Pokermedia.com.au, dopo la splendida vittoria: “Mi sono sentito a mio agio negli ultimi tre tavoli, dove ho giocato il mio A-game. So di aver fatto il meglio, ma sono stato anche fortunato a non avere subito cooler o cose del genere. Ringrazio tutti, è stata davvero una bella esperienza“.

I finalisti del $2.000 NLH WPTDeepStacks

Losi ha battuto in heads up il player di casa Travis O’Grady, che si è consolato con il secondo premio da 75.276 euro. Sul podio è salito anche l’altro australiano Gary Benson, terzo per 48.155 dollari.

Ecco il pay out ufficiale di tutto il Final Table dell’evento :

1. Francesco Losi – $107.000

2. Travis O’Grady – $75.276

3. Gary Benson – $48.155

4. Julian Warhurst – $29.292

5. Liam Jehu – $22.621

6. Mike Ivin – $18.745

7. Hari Varma – $15.738

8. David Saab – $13.154

9. Terence Clee – $10.702