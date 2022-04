Buone nuove dal WSOP Circuit Rozvadov, dove 3 italiani si sono guadagnati il pass per il Final Day nel No Limit Hold’em Lucky7s da 777 euro di buy in.

WSOP Circuit Rozvadov: in 16 volano al Final Day del Lucky7S, 3 sono italiani

Continuano, al King’s Resort e Casino di Rozvadov, i tornei del WSOP (World Series of Poker) Circuit. Al momento si sta giocando il Ring #5, il No Limit Hold’em Lucky7s, da 777 euro di buy in e da 100.000 euro di montepremi garantito, che nel Day1 ha registrato 132 paganti (84 iscritti con 48 re-entries).

A fine giornata soltanto in 16 sono riusciti a centrare il passaggio al Final Day e 3 di questi sono italiani: Luca Beretta, Dario Quattrucci e Maradona Abaz.

WSOP Circuit Rozvadov, Ring #5: Beretta è secondo, bene Quattrucci

Il migliore dei nostri è stato il buon Beretta che ha terminato il Day1 al secondo posto, grazie ad uno stack da 850.000 chips. E’ andato alla grande anche Quattrucci, quinto con 459.000, mentre ha chiuso penultimo nel count, con 123.000, Maradona.

In testa c’è lo svizzero Emil Bise

A prendersi la vetta del torneo è stato invece un Emil Bise che sta attraversando un ottimo momento di “forma”. Il talentuoso player svizzero, che nel 2022 ha già portato a casa 2 successi, è volato in testa con oltre 1 milione di chips. Podio momentaneo anche per l’israeliano Alexey Mishuk, terzo con 645.000.

Questo, nel dettaglio, il chipcount ufficiale dei 16 left:

1. EMIL BISE – 1.019.000

2. LUCA BERETTA – 850.000

3. ALEXEY MISHUK – 645.000

4. MICHAL MRAKES – 608.000

5. DARIO QUATTRUCCI – 459.000

6. BEN GUR – 447.000

7. Kay – 417.000

8. ARNAUD LOUIS HENRI BULLE – 416.000

9. BALDELLI FABIAN – 329.000

10. GIORGI BARABADZE – 325.000

11. NICOLAS BERTR GANNERIE – 289.000

12. GEORGE ROBERT SANDFORD – 284.000

13. MARKUS VALTA – 216.000

14. GRANT WARREN HART – 127.000

15. MARADONA ABAZ – 123.000

16. YVES THALMANN – 68.000

Vi ricordiamo che il 15 Aprile starterà l’atteso Main Event da 1.000.000 di euro in prize pool garantito (Ring #11) . Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…