Ancora un trionfo a Cipro per il “Tiger Woods” del poker live. Phil Ivey si è infatti preso, a circa 7 mesi dall’ultimo successo, anche l’evento Short Deck delle Triton Series.

Poker live: Phil Ivey torna “hot” alle Triton Series di Cipro

A distanza di 7 mesi è tornato alla vittoria lo starordinario Phil Ivey. Il fuoriclasse nato a Riverside, che in carriera vanta ben 10 braccialetti delle WSOP e 1 titolo del WPT, si è ripetuto a Cipro dove ad Agosto aveva già firmato un evento Short Deck, il $25.000 No Limit Hold’em del Super High Roller Bowl Europe (SHRB).

Stavolta il “Tiger Woods” del poker ha sbaragliato la concorrenza nel No Limit Holde’m Short Deck, da 75.000 dollari di buy in e da oltre 3,7 milioni di dollari in prize pool (51 entries), delle Triton Series.

Un successo da 1.170.000 dollari

Ivey ha avuto la meglio in volata sul pro della Malesia Lee Wai Kiat e sul campione canadese Michael Watson e si è così portato a casa il bottino da 1.170.000 dollari.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del $75.000 Short Deck (Evento #3):

1. Phil Ivey – $1.170.000

2. Lee Wai Kiat – $840.000

3. Michael Watson – $538.000

4. Elton Tsang – $408.000

5. Jason Koon – $315.000

6. Richard Yong – $241.000

7. Seng Leow – $194.500

Poker live: Ivey è adesso decimo nella All Time Money List

Grazie a questo ennesimo colpo, Phil Ivey risale al decimo posto della All Time Money List, la speciale classifica redatta dal sito The Hendon Mob che tiene conto delle vincite in carriera dei poker player.

Ivey, che ha appena sfondato il muro dei 34 milioni di dollari, ha superato il tedesco Fedor Holz, sceso all’11esimo posto con 32.724.248 dollari. Restano invece lontanissimi, almeno per adesso, i 3 del podio: Bryn Kenney ($57.204.865), Justin Bonomo ($57.194.649) e Daniel ‘Kid Poker’ Negreanu ($46.103.878).

Ecco i Top Ten:

1. Bryn Kenney – $57.204.865

2. Justin Bonomo – $57.194.649

3. Daniel Negreanu – $46.103.878

4. Erik Seidel – $39.216.111

5. David Peters – $38.998.771

6. Stephen Chidwick – $38.491.588

7. Dan Smith – $38.231.024

8. Jason Koon – $34.686.478

9. Cary Katz – $34.664.378

10. Phil Ivey – $34.068.028