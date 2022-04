Poker live 12 aprile – E’ tornato ai tavoli il buon Alessio Isaia, tra i protagonisti del WPT Seminole. Intanto Diego Montone ha centrato il pass per il Final Day nel Ring #9 del WSOP Circuit di Rozvadov.

Poker live 12 aprile 2022: Isaia 71esimo ed a premio nel WPT Seminole

Buone nuove dalla tappa del World Poker Tour (WPT) che si sta giocando al Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood. Tra gli iscritti al torneo, che prevedeva un buy in da 3.500 dollari (2.010 entries per 6.432.000 dollari di montepremi totale), c’era, infatti, anche il nostro Alessio Isaia (Foto Copertina).

Il già vincitore del WPT di Venezia, nel Febbraio del 2011, si è ben comportato arrivando fino al Day3, dove è uscito purtroppo in 71esima posizione con un premio di consolazione da 13.100 dollari.

Composto il Final Table, in testa c’è Darren Elias

E’ arrivato invece al Final Table, da assoluto dominatore, il poker pro Darren Elias. Il campionissimo americano, che in carriera vanta vincite per oltre 9,5 milioni di dollari, ha chiuso il Day4 in testa ai 6 left con uno stack da 38.825.000 chips.

Alle sue spalle troviamo Mark Davis con 26.550.000 e Viet Vo, al momento terzo con 11.925.000. Completano l’ultimo tavolo Marcos Exterkotter con 10.900.000, Michael Laufer con 6.750.000 e lo short Andrew Barfield, sesto con appena 5,5 milioni di chips.

Ecco il pay out ufficiale dei 6 finalisti:

1. $1.000.300

2. $660.000

3. $490.000

4. $370.000

5. $280.000

6. $215.000

Poker live 12 aprile 2022: WSOP Circuit Rozvadov, in 17 al Final Day del Ring #9. C’è Diego Montone!

Ed arrivano buone notizie, anzi ottime, anche dal WSOP Circuit che si sta disputando nella poker room del King’s Casino e Resort di Rozvadov. Nel gruppo dei 17 player qualificati al Final Day del Ring #9, il Pot Limit Omaha 8-Max da 2.000 euro di buy in e da oltre 150.000 euro in prize pool (87 entries), c’è l’azzurro Diego Montone.

Diego ha passato il taglio con uno stack da 482.000 chips che gli vale l’ottava posizione nel count dietro Roman Verenko (500.000), Robert Cowen (505.000), Franta Ondřej (518.000), Nino Pansier (520.000), ‘Corio’ (531.000), Stanislav Urodlivchenko (1.028.000) ed il chipleader Tomasz Kozub (1.437.000).

Questi, nel dettaglio, tutti i giocatori approdati al Final Day del Ring #9:

1. TOMASZ KOZUB – 1.437.000

2. STANISLAV URODLIVCHENKO – 1.028.000

3. Corio – 531.000

4. NINO JUNIOR PANSIER – 520.000

5. ONDREJ FRANTA – 518.000

6. ROBERT WILLIAM JAMES COWEN – 505.000

7. ROMAN VERENKO – 500.000

8. DIEGO MONTONE – 482.000

9. RAFAL GONTARCZYK – 456.000

10. hbkdx – 421.000

11. MARK BERENTE – 419.000

12. FISK – 400.000

13. VITEZSLAV PESTA – 400.000

14. JAKOB MADSEN – 346.000

15. BOTOND BARAT – 341.000

16. QUIRIN ALEXANDER ZECH – 237.000

17. MICHAL SCHUH – 197.000