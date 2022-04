Novità importati per il poker live 2023. Sono stati infatti ufficializzati i ritorni del PokerStars Players Championship e della PokerStars Caribbean Adventure.

PokerStars Players Championship (PSPC), dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023

Il management di PokerStars Live ha appena annunciato il ritorno del PokerStars Players Championship. Il PSPC, che avrà un buy in da 25.000 dollari, è stato schedulato dal 30 gennaio al 3 febbraio 2023 e si giocherà, come 3 anni fa, nella splendida location dei Caraibi.

Quindi niente Barcellona, come era stato programmato nel 2020 e poi cancellato per il COVID-19, nella speranza di richiamare anche i tantissimi player statunitensi che altrimenti avrebbero potuto riscontrare problemi per via delle difficoltà negli spostamenti a causa della pandemia.

Intanto sono stati già predisposti ben 400 Platinum Pass che verranno “regalati”, nei mesi precedenti all’evento, attraverso le poker room nazionali di PS.

PokerStars Caribbean Adventure (PCA), dal 24 al 29 gennaio 2023

Il secondo annuncio riguarda un altro importante ritorno, quello della PokerStars Caribbean Adventure (PCA). L’evento iconico, tra i più conosciuti di PS, sara nuovamente “on” dal 24 al 29 gennaio 2023.

La PCA si disputerà ovviamente ai Caraibi, nello stesso periodo del PokerStars Players Championship, ed avrà un buy in non più da 5.000 dollari ma bensì da 10.000 dollari.

L’ultima edizione, che andò in scena nel gennaio del 2019, registrò il successo di uno scatenato David Rheem che si portò a casa, oltre al mitico trofeo, più di 1,5 milioni di dollari. Chi sarà il prossimo vincitore?

PokerStars Players Championship e del PCA, il riepilogo…

Main Event PCA: dal 24 al 29 gennaio, buy in di $10.300

Main Event PSPC: dal 30 gennaio al 3 febbraio, buy in di $25.000

Sede: Baha Mar Resort, nella Cable Beach di Nassau

Per il programma completo dei tornei, inclusi tutti i side event, resta sintonizzato con la nostra home…