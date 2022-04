Poker live 2022 – Dopo Phil Ivey anche Daniel Dvoress e Daniel Tang hanno lasciato il segno alle Super High Roller Series (SHRS) Europe di Cipro.

Poker live: Daniel Dvoress vince a Cipro, suo l’Evento #6 delle SHRS Europe

Continuano gli eventi delle Super High Roller Series (SHRS Europe) di Kyrenia, a Cipro. Presenti tutti i più forti giocatori al mondo e tra questi anche il canadese Daniel Dvoress (Foto Copertina) che ha appena trionfato nell’Evento #6, il No Limit Hold’em da 50.000 dollari di buy in e da ben 2.150.000 dollari in prize pool.

L’uomo da quasi 18 milioni di dollari vinti in carriera ha sbaragliato la concorrenza, in tutto sono stati pagati 43 gli ingressi pagati, e si è così portato a casa, oltre al titolo di campione, anche i 731.000 dollari del bottino.

Battuto in heads up l’altro fenomeno canadese Sam Greenwood, secondo per 473.000 dollari, mentre ha abbandonato la contesa quando si era 3 left l’americano Jason Koon che si è comunque messo in tasca 322.500 dollari di premio.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del torneo:

1. Daniel Dvoress – $731.000

2. Sam Greenwood – $473.000

3. Jason Koon – $322.500

4. Timothy Adams – $236.500

5. Viacheslav Buldygin – $172.000

6. Artur Martirosyan – $129.000

7. Tom Vogelsang – $86.000

Super High Roller Series Cipro: a segno anche per Tang, protagonista nello Short Deck

E’ andato invece ad un super Daniel ‘Danny’ Tang il torneo che si è giocato martedì 12 aprile, lo Short Deck da 50.000 dollari di buy in (32 entries per 1.600.000 dollari di montepremi).

Il poker pro di Hong Kong, ma che risiede a Macau, ha superato allo sprint il malese Lun Loon, runner up per 416.000 dollari, e si è aggiudicato la prima moneta da 640.000 dollari.

Ecco il pay out:

1. Daniel Tang – $640.000

2. Lun Loon – $416.000

3. Jason Koon – $256.000

4. Seth Davies – $176.000

5. Paul Phua – $112.000