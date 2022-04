WSOP Circuit Rozvadov 2022 – Sono rimasti in 9 a contendersi la vittoria nel Main Event da €1 milione garantito. Intanto il buon Stefano Mazzaferro ha sfiorato l’anello nel Bounty Hunter (Ring #12).

WSOP Circuit Rozvadov 2022: Lalinovci comanda nel Main Event

Ma partiamo, ovviamente, dal torneo clou del WSOP Circuit 2022 di Rozvadov, il Main Event da 1.700 euro di buy in e da ben 1 milione di euro in prize pool garantito, che si prepara a vivere il suo ultimo atto.

Si giocherà infatti oggi, a partire dalle ore 14, il Final Day con i 9 left rimasti a contendersi la vittoria più importante. Al momento in testa c’è Besnik Lalinovci con uno stack da 6,2 milioni di chips. Lo svizzero precede, nell’ordine, il player di origini orientali Luc Thong Ta, secondo con quasi 5,4 milioni, e la tedesca Lisa Müller, terza con 5,2 milioni.

In corsa c’è anche l’israeliano Tom Cohen, campione del Dutch Classics 2021, che ha chiuso il Day3 al sesto posto con poco più di 3,3 milioni di chips.

Il count dei 9 left

Questo, nel dettaglio, il chipcount ufficiale dei player ancora in gioco:

1. BESNIK LALINOVCI – 6.200.000

2. LUC THONG TA – 5.385.000

3. Lisa Müller – 5.200.000

4. NEDELJKO TODOROVIC – 5.100.000

5. RUSLAN VOLKOV – 3.435.000

6. TOM COHEN – 3.355.000

7. LUKAS ZASKODNY – 2.195.000

8. Mogli – 890.000

9. Montana – 765.000

Purtroppo non ci sono italiani. Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…

WSOP Circuit Rozvadov 2022: Mazzaferro sesto nel Bounty Hunter

E’ stato già archiviato invece il Ring #12, l’evento No Limit Hold’em Bounty Hunter da 850 euro di buy in e da 86.800 euro di montepremi totale (124 entries).

Alla fine l’anello ed i 30.646 euro del bottino se li è portati a casa il ceco Petr Kuběnka che ha superato in heads up l’olandese Antoine Vranken. Sul podio è salito anche l’ungherese Dome Geszler mentre si è fermato proprio sul più bello l’italiano Stefano Mazzaferro che si è comunque consolato con un sesto posto da 4.587 euro di premio.

In the money anche l’altro azzurro Salvatore Cama, 13esimo per 1.529 euro.

Ecco il pay out del torneo:

1. PETR KUBENKA – €20.296

2. ANTOINE HENDRIKUS THEODORUS VRANKEN – €14.105

3. DOEME GESZLER – €9.327

4. BASEL WAEZ – €7.301

5. ALEKSANDAR TOMOVIC – €5.887

6. STEFANO MAZZAFERRO – €4.587

7. Maze – €3.631

8. MARK HELOU – €2.829

9. bornFree – 2.141

10. NICOLAE ANDREI MIHAI – €1.644

11. FULVIO GIUSEPPE FALDA – €1.644

12. CLAUDIU DESCULTU – €1.529

13. SALVATORE CAMA – €1.529