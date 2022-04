IPO Sanremo 2022- L’Italian Poker Open torna il Liguria con un’edizione speciale da 1 milione di euro in montepremi garantito.

IPO Sanremo 2022, si parte l’1 Maggio: in palio un montepremi da 1 milione di euro

Ci siamo quasi, mancano infatti pochi giorni al ritorno ufficiale dell’Italian Poker Open a Sanremo. Si partirà l’1 maggio con un Main Event che metterà in palio almeno 1 milione di euro con un buy in di appena 550 euro.

Il torneo, organizzato da PkLive360, proporrà ben 7 Day1, da Domenica 1 a Sabato 7 Maggio, con livelli di gioco da 45 minuti e starting stack da 40.000 chips. Il Day2 prenderà il via l’8 Maggio ed avrà livelli da 60 minuti che verranno poi alzati fino a 75 minuti per il Final Table, che andrà in diretta streaming, previsto al momento per le ore 14:00 di Martedì 10 Maggio.

Gli altri tornei

Ma non ci sarà solo il Main Event da 1 milione di euro. Nello schedule dell’IPO Sanremo 2022 sono stati inseriti anche tanti Side e tra questi c’è l’imperdibile Super Deep, da 330 euro di buy in, che prenderà il via Martedì 3 Maggio. Il giorno seguente partirà lo Special Knockout 6 Max da 230 euro (€100+€100+€30) mentre il 6 Maggio toccherà al Pot Limit Omaha 8 Max da 440 euro.

L’8 Maggio, alle ore 21, starterà invece l’IPO Master da 990 euro di buy in. Ecco, nel dettaglio, tutto il programma dell’Italian Poker Open:

Per tutte le novità restate sintonizzati con la nostra home…