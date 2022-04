EPT Montecarlo 2022, niente da fare per Dario Sammartino nel Mystery Bounty. Alla fine il torneo l’ha vinto il veterano francese Jean-Noel Torel.

EPT Montecarlo 2022: Sammartino out, senza in the money, dal Mystery Bounty

Si è interrotta a metà Day2 la corsa del nostro Dario Sammartino nel Mystery Bounty da 10.200 euro di buy in e da quasi 400.000 euro in prize pool (83 le entries totali con 415.000 euro destinati al montepremi delle taglie misteriose).

Purtroppo il fuoriclasse napoletano si è ritrovato out, lontano dalla zona premi, durante l’11esimo livello di gioco quando i bui erano 2.000/5.000 (ante da 5.000 chips).

Vince il francese Jean-Noel Thorel

E’ andata benissimo invece a Jean-Noel Thorel. Il poker pro francese si è infatti spinto fino all’heads up decisivo poi vinto contro l’ottimo Sergi Reixach, che si è comunque portato a casa la taglia più grossa, quella da 177.500 euro.

Alla fine il veterano transalpino ha incassato un bottino complessivo da 184.790 euro, i 107.290 euro del primo posto più una taglia da 77.500 euro, mentre lo spagnolo, oltre al super knock out, si è messo in tasca i 76.260 euro del runner up.

EPT Montecarlo 2022, il pay out ufficiale del Mystery Bounty

Sul podio è salito pure il brasiliano Belarmino De Souza, terzo per quasi 50.000 euro, mentre si è fermato proprio sul più bello l’altro francese Imad Derwich che si è consolato con 138.420 euro, grazie soprattutto alla taglia da 100.000 euro.

Questo, nel dettaglio, il pay out complessivo di taglie:

1. Jean-Noel Thorel – €184.790 (€107.290 + €77.500)

2. Sergi Reixach – €253.760 (€76.260 + €177.500)

3. Belarmino De Souza – €49.930

4. Imad Derwiche – €138.420 (€38.420 + €100.000)

5. Steve O’Dwyer – €40.430 (€30.430 + €10.000)

6. Sam Greenwood – €73.800 (€23.800 + €50.000)

7. Rodrigo Selouan – €18.720

8. Lukasz Szymon Grossmann – €14.630

9. Timothy Adams – €11.120

10. Boris Kolev – €9.750

11. Hiroshi Nishiyama – €9.750