IPO Sanremo 2022 – Si è giocato il terzo flight del MILLION. In tutto sono stati 68 i player promossi al Day2, tra i migliori Ale Borsa.

IPO Sanremo 2022: Borsa al Day2 con Elefante e Giannelli

Sui libri, con 68 left su 321 entries, il terzo flight dell’IPO 1 MILLION di Sanremo. Ottima la giornata di Alessandro ’90giuda90′ Borsa che ha chiuso a ridosso dei più bravi con 211.000 chips.

Ma sono stati davvero tanti i volti noti del poker online italiano che si sono gettati nella mischia, tra gli altri hanno guadagnato il pass per il Day2 anche Alessio ‘fivebet565’ Quintavalle, 50esimo con 106.500, Francesco ‘IwasZiopippo’ Elefante, 65esimo nel count con 76.500, Salvatore ‘totosara_93’ Saracino, 67esimo con 73.500, e Alessandro ‘aleppp’ Giannelli, 68esimo con 54.500 chips.

Yotam Bar-Yosef si è preso la vetta, terzo De Marco

Il chipleader del Day1C è stato invece l’israeliano Yotam Bar-Yosef che, grazie ad uno stack da 583.500, è riuscito a tenere a bada il connazionale, e più conosciuto, Ori Hasson, secondo con quasi 480.000, e l’azzurro Eugenio De Marco, terzo con 397.500.

Nei Top Ten troviamo anche Luca Troisi con 348.000, Luca Passalacqua con 316.500 e Fabio Ferrara con 291.000 chips.

Ecco, nel dettaglio, il count dei migliori:

1. BAR YOSEF YOTAM – 583.500

2. HASSON ORI – 479.500

3. DE MARCO EUGENIO – 397.500

4. TROISI LUCA – 348.000

5. ERIKSSON VIKTOR – 347.500

6. TAOUINT SAMIR – 341.000

7. JAOUADI SAMIR – 340.000

8. PASSALACQUA LUCA – 316.500

9. RAZAFINDRA – 298.000

10. FERRARA FABIO – 291.000

IPO Sanremo 2022: oggi il quarto flight dei 7 previsti

Intanto sta per partire il Day1D, in programma alle ore 15 di oggi. In tutto saranno 7 i flight d’apertura con l’ultimo, il Day1G, che starterà Sabato 7 Maggio alle 18.

Per gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home..