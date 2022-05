WSOP 2022 – Daniel ‘Kid Poker’ Negreanu è già pronto per le imminenti World Series of Poker di Las Vegas. Il 6 volte vincitore del braccialetto ha ufficializzato la sua presenza, mettendo in vendita le quote della sua action senza markup.

WSOP 2022 – Negreanu offre le sue quote senza markup, si parte da 19 dollari

Bellissima notizia per i tantissimi fan di Daniel Negreanu. Il Kid Poker, infatti, non solo ha confermato la sua presenza alle World Series of Poker 2022 di Las Vegas, che partiranno Martedì 31 Maggio, ma ha anche messo in vendita le quote della sua action su PocketFives.

La news è arrivata direttamente dal suo profilo Twitter con questo post:

Ecco la traduzione:

“Vuoi comprare una parte delle mie WSOP di questa estate? I pacchetti saranno ‘live’ dalle cinque di questo pomeriggio. Il pacchetto comprenderà tutta la serie per un totale potenziale di 1.899.984 dollari che venderò, anche solo giornalmente, su PocketFives. Nessun mark-up, spesa minima di 19 dollari, massima di 475 dollari. Vlogs in arrivo!!!”

Negreanu: “E’ fantastico poter offrire parte della mia action…”

Subito dopo aver pubblicato il post, Danielino ha rilasciato anche una piccola intervista a PokerNews, in cui ha voluto spiegare il perchè della sua scelta:

“E’ fantastico poter offrire parte della mia azione alle WSOP a tutta la comunità del poker, e, magari, anche a quelle persone che non verrano questa estate a Las Vegas. Il mio pacchetto WSOP è già disponibile e ovviamente tutti potranno seguirmi attraverso i miei vlog: adoro realizzarli!”

Da notare che il campionissimo canadese, ma di origini rumene, ha messo in vendite le quote senza markup, cioè senza nessun costo aggiuntivo. Ogni compratore acquisterà quindi quote per il valore relativo effettivo al suo investimento, senza surplus dovuto a spese o ad ore di gioco.

Una scelta naturalmente apprezzata da tutti gli appassionati del poker sportivo ma non da alcuni pro che l’hanno duramente criticata.