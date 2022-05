Triton Poker Series Madrid – Ha chiuso soltanto ottavo il chipleader del Day1 Linus ‘LLinusLLove’ Loeliger. Il No Limit Hold’em 7-Handed, da 50.000 euro di buy in, l’ha vinto Mikita Badziakouski su Danny Tang. Terzo posto per Fedor Holz.

Triton Poker Series Madrid, 18 Maggio 2022: Loeliger chiude 8°, l’Evento #6 va a Badziakouski

Non si è purtroppo ripetuto, nel Final Day del No Limit Hold’em 7-Handed da 50.000 euro di buy in (101 le entries per più di 5 milioni di euro in prize pool), lo svizzero, star del poker online, Linus ‘LLinusLLove’ Loeliger. Il chipleader del Day1 ha infatti mollato la presa quando erano rimasti in 8 a contendersi la vittoria.

Alla fine il titolo di campione e gli oltre 1,3 milioni di euro del bottino se li è portati a casa uno scatenato Mikita Badziakouski (Foto Copertina), già vincitore in carriera di altri 3 eventi delle Triton Series.

Il bielorusso, che partiva da secondo in chips, ha continuato a giocare bene, eliminando player su player, ed è così approdato all’heads up decisivo poi vinto contro un comunque ottimo Danny Tang, secondo per 932.000 euro di premio.

Terzo Fedor Holz, in the money anche Adrian Mateos e Phil Ivey

Sul podio è salito pure il fuoriclasse tedesco Fedor Holz, terzo per 616.000 euro, mentre si è fermato un gradino sotto il canadese Mike Watson. Da segnalare, tra gli altri, il piazzamento in the money dello spagnolo, compagno di Team del nostro ‘Mustacchione’, Adrian Mateos e dello statunitense, leggenda del poker live mondiale, Phil Ivey.

Sono invece finiti out prima dello scoppio della bolla Patrik Antonius ed Erik Seidel.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’Evento #6 delle Triton Series di Madrid:

1. Mikita Badziakouski, Belarus – €1.340.000

2. Danny Tang, Hong Kong – €932.000

3. Fedor Holz, German – €616.000

4. Mike Watson, Canada – €482.300

5. Kevin Paque, Netherlands – €389.000

6. Bruno Volkmann, Brazil – €303.000

7. Tom-Aksel Bedell, Norway – €240.000

8. Linus Loeliger, Switzerland – €187.000

9. Henrik Hecklen, Denmark – €141.500

10. Adrian Mateos, Spain – €108.600

11. Phil Ivey, USA – €108.600

12. Phachara Wongwichit, Thailand – €101.000

13. Brian Rast, USA – €101.000