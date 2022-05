Triton Poker Series Madrid – L’ha vinto Henrik Hecklen il Main Event da 9,3 milioni di euro in prize pool. Il danese ha battuto in heads up il turco, compagno di deal, Orpen Kisacikoglu. Sesto posto per il mitico Patrik Antonius.

Triton Poker Series Madrid: Hecklen da urlo, il danese vince il Main Event

Archiviato anche il Main Event, da 100.000 euro di buy in e da 9,3 milioni di euro in prize pool (93 entries totali), delle Triton Series. Alla fine il torneo più importante dell’edizione di Madrid è andato ad uno scatenatissimo Henrik Hecklen, che si è così portato a casa il titolo di campione ed un bottino da oltre 2,1 milioni di euro.

Il pro di Aarhus ha avuto la meglio sul turco Orpen Kisacikoglu, runner up per 2.016.491 euro, dopo aver siglato un accordo praticamente alla pari, con 80.000 euro lasciati al vincitore, durante lo scontro decisivo.

Sul podio, ma senza accordo, è salito pure l’olandese Kevin Paqué, terzo per 1.134.000 euro, mentre si è fermato un gradino più sotto il lettone Aleksejs Ponakovs, quarto per 888.000 euro.

Sesto Patrik Antonius, premiati anche Sam Greenwood e Linus Loeliger

Ha chiuso sesto invece, per 558.000 euro, il mitico Patrik ‘Adonis’ Antonius. Il fuoriclasse finlandese ha dovuto alzare bandiera bianca dopo il coin flip perso contro Ponakovs.

Poco prima era finito fuori, in nona posizione, il canadese Sam Greenwood (€260.500). Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale del Main Event delle Triton Poker Series di Madrid:

1. Henrik Hecklen, Denmark – €2.170.509*

2. Orpen Kisacikoglu, Turkey – €2.016.491*

3. Kevin Paqué, Netherlands – €1.134.000

4. Aleksejs Ponakovs, Latvia – €888.000

5. Sam Grafton, UK – €716.000

6. Patrik Antonius, Finland – €558.000

7. Bruno Volkmann, Brazil – €440.500

8. Alfred DeCarolis, USA – €344.000

9. Sam Greenwood, Canada – €260.500

10. Linus Loeliger, Switzerland – €200.000

11. Chris Brewer, USA – €200.000

12. Brian Kamphorst, Netherlands – €186.000

13. Sirzat Hissou, Germany – €186.000

*Heads-up Deal

