Poker live: Hauser trionfa a Barcellona, Castelnuovo vince il Campionato Italiano DEEP

Poker live – Buone nuove da Barcellona, dove l’italiano Sandro Hauser si è imposto nel Main Event targato 888. Intanto a Nova Gorica è andato in archivio, con il successo di Umberto Castelnuovo, il Campionato Italiano DEEP (ISOP 2022).

Italia on fire a Barcellona grazie a Sandro Hauser. L’azzurro ha, infatti, sbaragliato la concorrenza e si è aggiudicato il titolo di campione nel Main Event, da 1.000 euro di buy in e da oltre 320.000 euro in prize pool (334 entries), dell’888Poker Live.

Sandro ha superato nelle fase decisiva del torneo i compagni di deal Alexandre Ventura Bolet, runner up per 41.400 euro, e Kimmo Kurko, terzo per 39.800, e si è cosi messo in tasca un bottino da ben 56.800 euro.

Questo, nel dettaglio, l’ordine d’arrivo di tutto il Final Table:

1. Sandro Hauser – Italy – €56.800*

2. Alexandre Ventura Bolet – Spain – €41.400*

3. Kimmo Kurko – Finland – €39.800*

4. Stefan Wesson – United Kingdom – €24.000

5. Bernat Carreras – Spain – €20.000

6. Gerard Carbo – Spain – €16.500

7. Ewen Trevidy – France – €13.000

8. Marti Roca de Torres – Spain – €10.000

9. Alex Baena – Spain – €7.500

*Deal 3 Left con €13.800 lasciati al vincitore

ISOP 2022: Castelnuovo è il nuovo campione DEEP

Intanto continuano, al Perla Resort & Entertainment di Nova Gorica, i Campionati Italiani di Poker. Ieri è stato archiviato il Campionato Italiano Deep (491 iscritti) che ha registrato il successo di Umberto Castelnuovo.

Umberto si è aggiudicato il primo bracciale dorato della kermesse al termine di un ultimo tavolo in cui erano in corsa, tra gli altri, il Campione Italiano Main 2017 Nicola Benedetto, terzo classificato per 10.000 euro, e il Campione Italiano Deep 2018 Davide Cojaniz, runner up per 15.500 euro.

Ecco il pay out ufficiale del Final Table:

1. Castelnuovo Umberto – €25.000 + ticket Main €990

2. Cojaniz Davide – €15.500 + ticket Main €990

3. Benedetto Nicola – €10.000 + ticket Main €990

4. Michelotto Andrea – €7.200 + ticket Main €990

5. Leng Alen – €5.500 + ticket Main €990

6. Lo Carbo Fabrizio – €4.280 + ticket Main €990

7. Marotta Francesco – €3.300 + ticket Main €990

8. Di Giacomo Claudio – €2.500 + ticket Main €990