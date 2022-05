Eureka Poker Tour Rozvadov – Ancora buone nuove dal Main Event, altri 14 italiani si sono infatti guadagnati il pass per il Day2. Ottimi Dario Quattrucci e Flaviano Cammisuli, entrambi protagonisti del Day1E.

Eureka Poker Tour Rozvadov: Tato il più bravo dei nostri nel Day1D del Main Event

Ma partiamo dal quarto flight del Main Event dell’EKA di Rozvadov, il Day1D, che ha registrato 348 entries totali con 53 giocatori unici che sono stati promossi al Day2. Il migliore è stato il francese di Manosque, Rachid El Yacoubi, che ha chiuso in testa grazie ad uno stack da 736.000 chips.

Bene gli azzurri con il più bravo, Bartolomeo Tato, che si è piazzato a ridosso dei Top Ten con 240.000 chips. Sono passati anche Davide Abbate con 213.000, Pier Ugo Capretta con 107.000, Mirko Schiano con 104.000 e Alfredo Siciliano con 70.000.

Questo il count dei primi 10 in classifica nel Day1D e dei 5 italiani volati al Day2:

1. RACHID EL YAACOUBI – 736.000

2. R.gutti – 686.000

3. Mogli – 485.000

4. BAYAR SARAN – 429.000

5. Kawasaki – 428.000

6. Juby_Ju – 399.000

7. Eni – 385.000

8. BINAK SINANAJ – 344.000

9. PATRICK SAMIR BOUTROS KALLAS – 293.000

10. PIOTR MACIEJ WALENTA – 292.000

14. BARTOLOMEO FULVIO GIUSEPPE TATO – 240.000

16. DAVIDE ABBATE – 213.000

33. Pier Ugo Capretta – 107.000

35. MIRKO SCHIANO DI TUNNARIELLO – 104.000

44. Alfredo Siciliano – 70.000

EKA Rozvadov Main Event: Quattrucci mette il turbo, è lui il chipleader del Day1E

E passiamo al quinto e ultimo flight, del Main Event dell’Eureka Poker Tour di Rozvadov, che ci ha regalato il sorriso più bello. A chiudere in testa ai 54 left (356 le entries) è stato infatti il nostro Dario Quattrucci (Foto Copertina), che ha accumulato più di 770.000 chips.

E’ andato alla grandissima anche Flaviano Cammisuli che si è piazzato terzo nel count con 513.000. In tutto sono stati 9 gli italiani che hanno staccato il pass, completano il gruppo Armando Annunziata, Giovanni Logarzo, Antonio Crocetta, Massimo Chierchia, Alessandro ‘Wodimello’ De Michele, Alessio La Francesca e ‘Ferrari’.

Ecco, nel dettaglio, i Top Ten e gli azzurri promossi nel Day1E:

1. DARIO QUATTRUCCI – 771.000

2. ZAKI HAMANI – 546.000

3. FLAVIANO CAMMISULI – 513.000

4. JAN CESKA – 399.000

5. Carlos Spyder – 362.000

6. LUC THONG TA – 349.000

7. KULJINDER SINGH SIDHU – 310.000

8. DAVID COLIN – 284.000

9. ALIAKSANDR SHYLKO – 279.000

10. FRITZ CHRISTIAN WIMMER – 277.000

19. ARMANDO ANNUNZIATA – 189.000

20. LOGARZO GIOVANNI – 181.000

23. ANTONIO CROCETTA – 170.000

32. MASSIMO CHIERCHIA – 142.000

43. ALESSANDRO DE MICHELE – 116.000

46. ALESSIO LA FRANCESCA – 97.000

49. Ferrari – 95.000

Eureka Poker Tour Rozvadov, i numeri del Main Event. Oggi il Day2

Alla fine dei 5 flight sono stati 1.096 i buy in pagati nel Main Event dell’EKA di Rozvadov, per un totale da oltre 1 milione di euro in prize pool (superato quindi il garantito). In 167, tutti già in the money, sono approdati al Day2, che ricordiamo starterà oggi a partire dalle ore 14.

Per gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home…