WSOP 2022: Seiver e Ruben vincono gli Eventi #3 e #4

WSOP 2022 – Archiviati anche gli Eventi #3 e #4 delle World Series of Poker di Las Vegas. Nel $2.500 No Limit Hold’em Freezeout l’ha spuntata il sempre grande Scott Seiver, il $1.500 Dealer’s Choice è andato invece a Brad Ruben.

WSOP 2022: 4° braccialetto per Scott Seiver, suo il $2.500 Freezeout

Iniziamo dall’Evento #3, il Freezeout No Limit Hold’em da 2.500 dollari di buy in e da 1.673.200 dollari in prize pool (752 entries), che ha registrato l’ennesimo shot di Scott Seiver.

Il 37enne statunitense, di Columbus, ha sbaragliato la concorrenza e si è portato a casa il suo quarto braccialetto delle World Series of Poker ed un bottino, davvero niente male, da più di 320.000 dollari. L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato Alexander Farahi, runner up per 197.806 dollari, mentre si è arreso una volta salito sul podio David Goodman, terzo classificato per 139.193 dollari.

WSOP 2022 – Evento #3: $2.500 Freezeout NLH – Final Table Pay Out

1. Scott Seiver – $320.059

2. Alexander Farahi – $197.806

3. David Goodman – $139.193

4. Steve Zolotow – $99.483

5. Sergio Aido – $72.233

6. Nick Schulman – $53.296

7. Lewis Spencer – $39.970

8. Chris Hunichen – $30.478

9. Aditya Agarwal – $23.634

10. Shawn Hood – $18.645

L’Evento #4 a Brad Ruben

Ed è arrivato il 4° braccialetto d’oro, delle WSOP, anche per Brad Ruben. L’americano ha, infatti, trionfato nel Dealer’s Choice (Evento #4), da 1.500 dollari di buy in (430 entries per un montepremi totale da 574.050 dollari, dopo aver sconfitto in heads up il campione in carica Jaswinder Lally.

Sul podio è salito pure il giapponese Naoya Kihara, terzo per 52.282 euro, mentre si è dovuto “accontentare” della medaglia di legno il poker pro statunitense, ma di origini orientali, Ben Yu ($35.793).

WSOP 2022 – Evento #4: $1.500 Dealer’s Choice – Final Table Pay Out

1. Brad Ruben – $126.288

2. Jaswinder Lally – $78.048

3. Naoya Kihara – $52.282

4. Ben Yu – $35.793

5. Jorge Walker – $25.056

6. Charles Bransford – $17.944

7. Alfred Atamian – $13.153

Per tutti gli aggiornamenti restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.