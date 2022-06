Poker live – Altro trionfo per Luca Stevanato. Il vincitore della Notte Degli Assi di Mendrisio si è ripetuto in Spagna, a Barcellona, nel Warm Up del partypoker MILLIONS Europe.

Poker live: Stevanato on fire, suo anche il €2.200 Warm-Up del MILLIONS Europe

Continua il momento magico di un Luca Stevanato che, dopo aver timbrato a fine maggio nella Notte Degli Assi di Mendrisio, si è appena concesso il bis nell’evento Warm Up, da 2.200 euro di buy in, del partypoker MILLIONS Europe che si sta giocando in questi giorni nella splendida città di Barcellona, in Spagna.

Luca ha sbaragliato la concorrenza, 145 le entries in tutto, e si è così portato a casa, oltre al titolo di campione ed al bel trofeo, altri 65.000 euro.

Battuto in heads up Tomasz Kolewczynski, terzo Ignacio Molina

L’ultimo ad alzare bandiera bianca è stato il polacco Tomasz Kolewczynski, che si è consolato con i 46.000 euro del secondo premio. Poco prima era finito fuori il player di Escaldes (villaggio di Andorra) Ignacio Molina, terzo classificato per 32.000 euro.

Questo, nel dettaglio, il pay out di tutto il Final Table del Warm-Up:

1. Luca Stevanato – €65.000

2. Tomasz Kolewczynski – €46.000

3. Ignacio Molina – €32.000

4. Mathias Siljander – €22.640

5. Vincent Huans – €16.500

6. Firat Baltaci – €13.500

7. Teun Mulder – €11.218

8. Matthias Lipp – €8.800

9. Arthur Conan – €7.200

