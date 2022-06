WSOP 2022 – Un super Mustapha Kanit ha chiuso terzo nel Day1A dell’atteso MONSTER STACK No-Limit Hold’em da 1.500 dollari di buy in. Tra i 945 promossi ci sono anche Florian Bordet, Cosimo Sabatini e Alessandro Siena.

WSOP 2022: Mustapha Kanit da urlo nel Day1A del MONSTER STACK

E’ startato il MONSTER STACK No-Limit Hold’em da 1.500 dollari di buy in (Evento #21). Pronti via e nel primo flight, il Day1A, si sono subito registrate quasi 3.000 entries per un prize pool che sfiora già i 4 milioni di dollari. Al termine di 11 livelli di gioco in 945 sono riusciti a passare il taglio.

E’ andato alla grandissima il nostro Mustapha ‘Mustacchione’ Kanit, che si è piazzato sul podio, terzo nel count, con 550.500 chips. Hanno fatto meglio soltanto gli americani Jordan Reid, secondo con 587.000, e Frank Lagodich, chipleader con 635.000.

Questi, nel dettaglio, i Top Ten di giornata:

1. Frank Lagodich – 635.000

2. Jordan Reid – 587.000

3. Mustapha Kanit – 550.500

4. Vincent Phan – 536.000

5. Paul Siegel – 491.500

6. Scott Roderick – 489.000

7. Ezequiel Waigel – 485.000

8. Andrew Dean – 485.000

9. Manuel Ruivo – 482.500

10. Tim Reilly – 481.000

Al Day2 anche Bordet, Sabatini e Siena

E al Day2 del MONSTER STACK, in attesa del secondo flight, ritroveremo sicuramente altri 3 italiani: Florian Bordet, Cosimo Sabatini e Alessandro Siena.

Florian ha chiuso 93esimo nel count con 295.000 chips mentre Cosimo e Ale si sono rispettivamente posizionati in 709esima e 813esima posizione con 77.000 e 55.000 chips.

Per tutti gli aggiornamenti sul MONSTER STACK e gli altri Eventi restate sintonizzati con la nostra home. Clicca qui, invece, per dare uno sguardo al Palinsesto Completo delle WSOP 2022.