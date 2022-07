Poker live, Rozvadov – Ottimo secondo posto per Vincenzo Vecchio nella Cup dello Spanish Poker Festival che si sta giocando al King’s Casino e Resort.

Poker live: Vecchio sfiora il colpo, l’italiano chiude 2° nella Spanish Cup

C’è andato veramente vicino Vincenzo Vecchio, protagonista nella Cup, da 115 euro di buy in e da 72.390 euro in prize pool, dello Spanish Poker Festival.

L’azzurro si è spinto, infatti, fino all’heads up decisivo poi purtroppo perso contro lo spagnolo, che vive in Germania, Oscar Iglesias Valino. Poco male comunque per Vincenzo che, grazie ad un deal siglato quando si era 3 left, si è comunque portato a casa un premio da quasi 9.000 euro. Al vincitore sono andati invece più di 11.000 euro.

Questo, nel dettaglio, il pay out ufficiale di tutto il Final Table:

1. OSCAR IGLESIAS VALINO – €11.060*

2. VINCENZO VECCHIO – €8.900*

3. NIR KIRSCHBLUM – €8.515*

4. OLI180 – €4.800

5. Fabian Holger Nagelsdiek – €3.800

6. SEBASTIAN HELMUT OBERMEIER – €2.990

7. ADELINO FREITAS – €2.235

8. Yuma Oualgasi – €1.545

9. JOEY JOHANNES FROHN – €1.231

*Deal a 3

Spanish Poker Festival: 4 azzurri al Day2 dell’High Roller

Intanto, sempre al King’s Casino di Rozvadov, si è giocato anche il flight d’apertura dell’High Roller, da 500 euro di buy in, dello Spanish Poker Festival.

A fine giornata in 65, su 118 entries totali, si sono guadagnati il pass per il Day2 con 4 di questi che sono italiani: ‘ERIKNITRO’ (19esimo con 249.000), Simone Pascucci (37esimo con 147.500), ‘BeppeJoe’ (39esimo con 132.000) e ‘Ferrari’ (58esimo con 69.500).

I Top Ten del Day1:

1. DANIEL GABRIEL MANEA – 470.000

2. ALEKSANDAR NIKOLAEV NANCHEV – 435.000

3. MARCO SILVA – 401.000

4. NFO – 377.000

5. JEFFMARK DE CASTRO DE CASTRO – 371.000

6. MICHAL MRAKES – 362.000

7. RANCISCO IWAN MOLINA MORREN – 340.500

8. BARTLOMIEJ MUZACZ – 321.500

9. THOMAS WITTMER – 320.000

10. ANDREINA MOR VAN WORKUM – 317.000

Per tutte le news e gli aggiornamenti sugli eventi dal vivo restate sintonizzati con la nostra home…