Poker live: agosto “milionario” con il Luxon Pay MPP e il WPT Legends of Poker

Poker live, Agosto – Sarà un fine mese da urlo per gli eventi dal vivo. Sono in programma, infatti, due super manifestazioni come il Luxon Pay Mediterranean Poker Party di Cipro ed il WPT Legends of Poker della California.

Poker live, dal 19 agosto si gioca il Luxon Pay Mediterranean Poker Party

Partiamo dal Luxon Pay Mediterranean Poker Party di Cipro che aprirà i battenti il 19 agosto con l’Evento Open da 1.100 dollari di buy in e da 1 milione di dollari in prize pool garantito.

Uno start già ottimo che porterà poi ad una serie di tornei che, fino al 19 settembre 2022, metteranno in palio tanti milioni di dollari. Ecco quelli imperdibili:

7 – MPP Warm Up: 25-29rd Aug – $2.200 Buy-In, $2.000.000 Gtd

12 – MPP Main Event: 29th Aug-3rd Sept- $5,300 Buy-In, $5.000.000 Gtd

19 – MPP High Roller: 3-4th Sept- $10.400 Buy-In, $1.000.000 Gtd

Ma saranno davvero tanti gli appuntamenti ad alto contenuto spettacolare, incluso il Coin Rivet Invitational. Un evento ad invito, No Limit Hold’em one entry da 200.000 dollari di buy in, dedicato a coppie formate da poker pro e players amatoriali.

Clicca qui per dare uno sguardo al palinsesto completo.

Il 27 agosto scatta il WPT Legends of Poker

Si giocherà invece a partire dal 27 agosto il World Poker Tour (WPT) Legends of Poker di Bell Gardens, in California. Il torneo si disputerà nella splendida struttura del Parkwest Bicycle Casino e proporrà, con un buy in da 5.250 dollari ($4.850 + $250 + $150), un montepremi garantito da ben 2,5 milioni di dollari.

Queste le date ufficiali:

Sabato 27 Agosto, ore 12:00: Day 1A

Domenica 28 Agosto, ore 12:00: Day 1B

Lunedì 29 Agosto, ore 12:00: Day 1C

Martedì 30 Agosto, ore 12:00: Day 2

Mecoledì 31 Agosto, ore 12:00: Day 3

Giovedì 1 Settembre, ore 1PM (live-streamed Final Table): Day4



Per tutte le news e gli aggiornamenti sul poker live restate sintonizzati con la nostra home…