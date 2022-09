TANA delle TIGRI, la 23esima edizione sarà “speciale”

TANA delle TIGRI – La prossima edizione, che si giocherà dal 21 al 25 Settembre 2022 al Perla di Nova Gorica, sarà tutta “speciale”. Per ogni torneo dello schedule ci sarà un montepremi garantito per un totale di ben 123.000 euro.

Tana delle Tigri: al Perla dal 21 al 25 Settembre 2022

La 23esima edizione del TANA delle TIGRI (21/25 Settembre 2022 – Perla Casino di Nova Gorica) sarà davvero “particolare”. Il management ha scelto, infatti, di offrire un montepremi GTD per ogni torneo dello schedule per un totale di 123.000 euro.

Il torneo WELCOME TO TANA, che ha avuto enorme successo, sarà il mercoledì (e non il giovedì come nel TANA appena passato) ed avrà un montepremi di 5.000 euro garantiti. Il MAIN EVENT avrà invece un garantito da 99.000 euro mentre il SIDE EVENT da 11.000 euro, anche se questa volta sarà di PLO (un bel tuffo nel passato), entrambi con un buy in di 250 euro.

Il MAIN avrà 3 Day1, modalità reentry e nessuna possibilità di iscriversi al Day2.

Le motivazioni…

Ci sono tantissime motivazioni che hanno spinto a questa edizione speciale, anche se la formula reentry può “spaventare” il giocatore storico e fidelizzato del TANA. La struttura di gioco è l’elemento fondamentale per capire in che modo può o non può incidere questa formula nel senso stretto del termine (reentry infiniti da parte dei players con la nostra struttura non si possono fare… se poi c’è qualcuno che vuole regalare chips e soldi ad un certo punto che ben venga).

Le strutture sono già tutte pubblicate sul sito cdsevents. Ci sono ben 3 mesi per capire se anche questa è una trasferta gioco/vacanza da non perdere anche se gli organizzatori sono convinti che acconteranno la quasi totalità dei giocatori con questo schedule appositamente studiato. Tra l’altro la 23esima edizione va considerata, a tutti gli effetti, come una “special edition” con una formula non usuale ma che potrebbe fungere da apri pista ad una serie di eventi su questo genere.

Tana delle Tigri, gli altri tornei…

Il PLO avrà inizio sabato alle ore 20. Ci saranno max 2 reentry per un torneo programmato su due giorni. I giocatori, di Omaha e non, avranno ampia possibilità di partecipare a questo splendido torneo perchè è stato posizionato in orario perfetto per tutti coloro che saranno fuori dal Main Eventi il sabato sera (day2 inoltrato) e sarà comunque possibile iscriversi fino al secondo livello della domenica (quando nel Main ci saranno al massimo 3 tavoli in corso).

Chiude la rassegna un torneo di Texas Hold’em denominato ‘GOODBYE TANA’ con max 1 reentry e 120 euro di buy in (Montepremi da 8.000 euro garantito). Come sapete la stragrande maggioranza dei giocatori del TANA, per via anche dei pacchetti vacanza che terminano il lunedì mattina, la domenica necessitano di un torneo, ovvero di una motivazione per restare ancora al Perla. Ecco, con questa scelta, il management crede che un torneo di basso buyin e con un montepremi gtd, di tutto rispetto, possa essere una più che valida motivazione. Perchè no, magari anche per “raddrizzare”, economicamente, l’intera vacanza senza aggiunta di ulteriori spese extra visto che la camera è già pagata.

I satelliti online

Pr quanto riguarda i SATELLITI ONLINE, ne sono stati già fatti tanti ed andranno avanti fino alla fine di luglio: il giovedì, come novità assoluta per un Side Event, appuntamento su LOTTOMATICA con i SAT OMAHA con un 1 PACCHETTO GTD che include oltre al buy in di 250 euro per il torneo di PLO anche una camera SINGOLA HOTEL PARK per 3 notti con colazione inclusa (arrivo il venerdì e partenza il lunedì).

La domenica, sempre su LOTTOMATICA, appuntamento con gli ormai super collaudati SAT MAIN EVENT, sempre con 1 PACCHETTO GTD, che include 1 buy in Main Event DAY1A da 250 euro ed una camera DOPPIA HOTEL PERLA per 4 notti con colazione inclusa (arrivo giovedì e partenza lunedì). Novità assoluta il GRAN SAT 5 PACCHETTI MAIN EVENT GTD sulla poker room GOLDBET martedì 5 luglio, satellite da non perdere visto che di norma si garantisce solo 1 pacchetto.

Sul sito della cdsvents potete visionare tutti i PACCHETTI VACANZA disponibili, dal 1 luglio sarà possibile acquistare il pacchetto desiderato.

A Settembre, se volete giocare a poker e fare una vacanza… venite al TANA delle Tigri!