Poker live, Mediterranean Poker Party di Cipro – Secondo flight del Main Event con Alessio Isaia subito protagonista. Il talentuoso player italiano è partito a mille ed è chipleader quando siamo appena entrati nel 6° livello di gioco.

Poker live, Isaia ancora on fire: è chipleader nel Day1B del Main Event

Buone nuove dal Main Event, da 5.000 dollari di buy in e da 5 milioni di euro in prize pool garantito, del Luxon Pay Poker Mediterranean Party (MPP) di Cipro.

Un super Alessio Isaia, dopo l’eliminazione arrivata nel primo flight, è infatti volato in testa al Day1B quando è appena scattato il sesto livello di gioco. Il 36enne di Roccabruna è balzato a 350.000 chips, grazie ad un paio di mani davvero importanti.

Ha inziato bene anche Antonio Maresca che è salito sopra l’average, al momento fissato a 140.000 chips. Un po’ più sotto troviamo Sallustro Pellegrino con 130.000 e Federico Fulciniti con 108.000. Chiude il gruppo azzurro il buon Massimo Rossi con 77.000 chips.

Questi i Top Ten d’inizio Day1B:

1. Alessio Isaia – 350.000

2. Filipp Aukhadeev – 340.000

3. Yulian Bogdanov – 330.000

4. Steven Warburton – 290.000

5. Freddy Deeb – 280.000

6. Melika Razavi – 275.000

7. Gabi Livshitz – 270.000

8. Alex Goulder – 235.000

9. Meraj Mirzaei – 212.000

10. Ludovic Periaux – 200.000

MPP 2022, Rob Yong firma il One Drop

E intanto è andato già sui libri l’evento speciale ‘The One Drop‘, da 11.111 dollari di buy in (18 le entries totali per un prize pool da 174.600 dollari), che è stato contrassegnato dall’acuto di Rob Yong.

Il pro britannico ha superato in volata il norvegese Espen Jorstad, runner up per 52.600 dollari, e l’americano Phillip Nagy, terzo per 35.000, e si è così aggiudicato la prima moneta da 87.000 dollari.

