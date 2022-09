Triton Poker Series, Cipro – L’ha vinto Christopher Philippou, che ha battuto in heads up Talal Shakerchi, il $25.000 Pot Limit Omaha. Intanto il nostro Mustacchione è purtroppo uscito dal $200K No Limit Hold’em Coin Rivet Invitational, segui la diretta del Final Day su PIW.

Triton Poker Series, Philippou si prende l’Evento #7

Partiamo dal torneo, delle Triton Poker Series di Cipro, appena archiviato: il Pot Limit Omaha da 25.000 dollari di buy in e da 800.000 dollari in prize pool (32 entries).

Alla fine i 270.000 dollari del bottino se li è portati a casa lo scatenato Christopher Philippou. Il player di Cipro si è imposto dopo aver sconfitto nello scontro decisivo l’inglese Talal Shakerchi, runner up per 190.000 dollari.

Sul podio è salito anche il russo Iurii Anisimov mentre hanno chiuso rispettivamente quarto e sesto i 2 fenomeni del poker live Stephen Chidwick ed Erik Seidel.

Ecco, nel dettaglio, il pay out ufficiale dell’Evento #7:

1 – Christopher Philippou, Cyprus – $270.000

2 – Talal Shakerchi, UK – $190.000

3 – Iurii Anisimov, Russia – $120.000

4 – Stephen Chidwick, UK – $92.000

5 – Gregoire Auzoux, France – $72.000

6 – Erik Seidel, USA – $56.000

Final Day per il $200.000 NLH Coin Rivet Invitational. Segui la diretta su PIW!

E passiamo al torneone, il No Limit Hold’em Coin Rivet Invitational da 200.000 dollari di buy in, che sta vivendo proprio in questi minuti la sua fase più calda.

Purtroppo non è più della contesa il nostro Mustapha ‘Mustacchione’ Kanit (Foto Copertina), eliminato da Holz praticamente in un cooler: AK vs KK.

Continua comunque lo spettacolo e, se volete, c’è la possibilità di seguire in diretta streaming, a carte scoperte, tutta l’action. Per farlo, ti basterà cliccare su play nel riquadro sotto… buon divertimento con il grande poker!

