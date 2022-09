Poker live 2022 – Partirà domani il World Poker Tour (WPT) Prime di Madrid. Mercoledì prossimo starterà invece l’atteso TANA delle TIGRI di Nova Gorica.

Poker live, da domani a Madrid c’è il WPT Prime

E’ già tutto pronto per il ritorno del World Poker Tour in Europa. Domani comincerà, infatti, il WPT Prime di Madrid dal buy in di 1.100 euro.

La location sarà quella del Casino Gran Via. Questo il programma completo dell’evento:

Day1A: 1 PM, September 15, Thursday

Day1B: 1 PM, September 16, Friday

Day1C: 1 PM, September 17, Saturday

Day1D Turbo: 7 PM, September 17, Saturday

Day 2: 1 PM, September 18, Sunday

Final Table: 1 PM, September 19, Monday

Clicca qui invece per dare uno sguardo al calendario ufficiale del WPT.

Tana delle Tigri, lo start è per Mercoledì 21 Settembre

Manca invece una settimana all’inzio della 23esima edizione del TANA delle TIGRI (21/25 Settembre 2022 – Perla Casino di Nova Gorica), che ricordiamo sarà davvero “particolare”. Il management ha scelto, infatti, di offrire un montepremi garantito per ogni torneo dello schedule per un totale complessivo di 123.000 euro.

Il torneo WELCOME TO TANA, che ha avuto enorme successo, sarà proprio mercoledì (e non il giovedì come nel TANA appena passato) ed avrà un montepremi di 5.000 euro garantiti. Il MAIN EVENT avrà invece un garantito da 99.000 euro mentre il SIDE EVENT da 11.000 euro, anche se questa volta sarà di PLO (un bel tuffo nel passato), entrambi con un buy in di 250 euro.

Il MAIN avrà 3 Day1, modalità reentry e nessuna possibilità di iscriversi al Day2.

E passiamo al PLO, che avrà inizio sabato alle ore 20. Ci saranno max 2 reentry per un torneo programmato su due giorni. I giocatori, di Omaha e non, avranno ampia possibilità di partecipare a questo splendido torneo perchè è stato posizionato in orario perfetto per tutti coloro che saranno fuori dal Main Eventi il sabato sera (day2 inoltrato) e sarà comunque possibile iscriversi fino al secondo livello della domenica (quando nel Main ci saranno al massimo 3 tavoli in corso).

Chiuderà la rassegna un torneo di Texas Hold’em denominato ‘GOODBYE TANA’ con max 1 reentry e 120 euro di buy in (Montepremi da 8.000 euro garantito).