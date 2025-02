Subito l’IPS dei record di EuroRounders, il grande poker live è nuovamente in gioco al King’s Casino in Repubblica Ceca, per l’European Poker Sport Championship Mystery Bounty che vede Marco Di Persio in corsa tra i 23 finalisti (a premio Michele Tocci ed Antonio Fragale). EPSC Rozvadov 2025.

EPSC Rozvadov 2025: Marco Di Persio per la vittoria

Il gioco non si ferma mai al King’s Casino di Rozvadov dove in questi giorni si sta giocando l’European Poker Sport Championship Mystery Bounty, torneo che ha chiuso con 1.342 entries per un montepremi da €333.333, davvero alto se consideriamo che il buy-in era di soli €150. Si gioca per una prima moneta da €21.500 a cui andranno aggiunti i bounty misteriosi.

In 23 giocatori sono ancora in corsa per la vittoria, e tra loro c’è quasi un resident azzurro dei tornei del King’s, Marco Di Persio, che non ha bisogno di grandi presentazioni, e che ritroveremo in gioco e anche messo bene visto che l’italiano ha imbustato 6.2 milioni buoni per il 3° posto nel chipcount, dietro solo al tedesco FAULI con 7.1 milioni e ad Hovhannes Asatrjan con 6.4.

Chipcount ESPC Final Day

Vediamo come si presenta la situazione al via del final day col chipcount.

CHIPCOUNT ESPC

1.FAULI 7.110.000

2.Hovhannes Asatrjan 6.460.000

3.Marco Di Persio 6.205.000

4.Eman 4.735.000

5.MEARL 4.350.000

6.Hustala007 4.315.000

7.Joerg Spengler 4.215.000

8.Robert Andrei Birsaniuc 3.775.000

9.Yongju Kwon 3.500.000

10.Nik 2.265.000

11.ROBSN MONROE 2.180.000

12.Nicolas Beyer 2.060.000

13.Erbse 1.915.000

14.Alexanru Caruntu 1.900.000

15.Ibrahim Oruc 1.655.000

16.Felix Grossman 1.610.000

17.Lukas Stopka 1.530.000

18.SZBURATORUL 1.510.000

19.Danny Pitschke 1.355.000

20.Erich Klee 1.315.000

21.Pierre Claude Alexander 1.250.000

22.Pox 1.100.000

23.Marin Cristian Fieraru 710.000

Michele Tocci ed Antonio Fragale out a premio

Di Persio non è l’unico italiano a piazzare una bandierina (per un premio di almeno €695). Vanno ITM anche Michele Tocci ed Antonio Fragale, altri due pro azzurri che spesso troviamo impegnati qui al King’s, ma che purtroppo escono nelle posizioni di rincalzo per premi minimi, con Tocci 117° e Frahale 150°.

In corsa c’era anche il WSOPE bracelet, Christopher Campisano, che però è stato uno degli ultimi eliminati di giornata alla domenica, arrivando ad un passo dal final day.

Il final day si gioca oggi con average 2,9 milioni e buy 50.000/100.000/100.000. Il torneo inizia alle ore 14:00 e mezzora dopo inizierà col Delay la diretta streaming sui canali del King’s.