IPO Liechtenstein

IPO Master Liechtenstein 2023. Si è appena concluso un IPO San Marino da record ma l’organizzazione di EuroRounders è già al lavoro per la prossima tappa dal 18 al 23 gennaio presso il Grand Casino Liechtenstein.

IPO Master Liechtenstein 2023: i tornei in programma dal 18 gennaio

Al Grand Casino Liechtenstein sono in programma 5 tornei per IPO Master Liechtenstein 2023 che inizierà dal 18 gennaio con IPO REGRESSIVE su tre giorni di gioco. Sono poi a disposizione tanti satelliti.

Dal 20 gennaio si giocherà anche l’IPO PLO per gli amanti del’Omaha su singola giornata, come IPO HELL WIN THE BUTTON programmato per domenica pomeriggio. Lunedì si chiuderà con IPO MONDAY a fare da sfondo al tavolo finale del Main Event.

Main Event IPO Master Liechtenstein

E parliamo un pò del torneo che ci attende come Main Event. Il buy-in in franchi è di 1000+100 e il torneo prevede 4 flight iniziali, day1A, B, C e D dal 19 al 21 gennaio mentre domenica si giocherà il day2 prima del già citato final day di lunedì.

La struttura consente un rientro. Si parte con uno stack di 100.000 chips e livelli ogni 40 minuti (con late registration per i primi 12 livelli). Questo per quanto riguarda i day1, mentre dal day2 i livelli salgono a 60 minuti. Al final day si giocheranno invece livelli da 75 minuti. E’ atteso un prizepool da 250.000 franchi (circa 253mila euro).